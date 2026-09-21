Ação conscientiza motoristas sobre o transtorno do espectro autista (TEA)

Órgãos da Força Nacional de Segurança Pública promoveram, em conjunto, uma ação de conscientização sobre o transtorno do espectro autista (TEA), nesta segunda-feira (21/9), data do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A mobilização ocorreu em uma rodovia em frente à unidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) da região administrativa de Água Quente, e foi intitulada como "Blitz do Autismo".

Na ação educativa, os motoristas que passavam pela via das 10h às 12h eram parados pelos agentes e recebiam orientações e informações sobre o autismo, entre elas, quais as maneiras adequadas de atender e como conviver com pessoas que estão no espectro. Segundo Fernando Cotta, idealizador e coordenador do Comitê da Rede de Amigos dos Autistas, responsável pela promoção da ação, o trabalho de conscientização contou com "excelente receptividade dos usuários da rodovia".

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Participaram da iniciativa: Polícia Rodoviária do Distrito Federal; Polícia Militar (PMDF); Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF); Polícia Legislativa Federal; Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF); Força Nacional de Segurança Pública; e Polícia do Senado Federal.

Entre os agentes, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF (Sindjus) também participaram da mobilização. De acordo com a diretora do sindicato Daniela Mendes, a ação é uma tentativa de aproximar as forças de segurança, entidades da sociedade civil e instituições públicas no fortalecimento de um atendimento mais inclusivo e humanizado, preparado para lidar com as diferenças das pessoas portadoras de TEA.

Ainda segundo a diretora do Sindicato, o objetivo é levar a conscientização ao maior número de pessoas possível. "Antes dessa ação, estivemos também em uma creche da região, em uma experiência muito emocionante. As crianças participaram, fizeram cartazes e tiveram contato com orientações sobre segurança no trânsito e respeito às diferenças."

A mobilização faz parte do trabalho do Comitê Rede de Amigos dos Autistas. O grupo foi criado em dezembro de 2024 por órgãos e entidades da sociedade civil. "Entre eles, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. O grupo atua na promoção de ações de conscientização e na qualificação do atendimento prestado às pessoas com TEA", explicou Fernando Cotta.