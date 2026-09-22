Projeto gratuito capacita idosos no uso de tecnologias; veja como participar

Para participar, o idoso deve comparecer ao local no dia e horário programados e levando o próprio dispositivo eletrônico - (crédito: Foto: Divulgação/UDF)

Idosos que desejam aprender mais sobre o uso de tecnologias digitais podem participar do Projeto Inclusão 60+, oferecido por alunos de cursos da área de Tecnologia da Informação da UDF, todas as sextas-feiras, de 9h15 às 11h15, até 27 de novembro, gratuitamente. As aulas acontecem no Laboratório 8 do Campus Sede, na quadra 904 na Asa Sul. Não é necessário realizar inscrição prévia para participar.

Na capacitação, os participantes recebem suporte no uso de smartphones, redes sociais, ferramentas e aplicativos do governo e de bancos, assim como outras necessidades, individualmente. O objetivo do projeto é fornecer caminhos para a autonomia e o uso seguro do mundo digital.

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Para participar, o idoso deve comparecer ao local no dia e horário programados e levando o próprio dispositivo eletrônico. Existem também computadores disponíveis para uso no laboratório.

Kerlla Luz, coordenadora da iniciativa e docente no Centro Universitário, aponta que “muitas vezes, os idosos moram sozinhos ou a família não tem tempo para apoiá-los. É muito gratificante perceber que a própria comunidade nos procura em busca desse apoio. Muitos idosos chegam até nós justamente porque desejam ganhar mais autonomia”, celebra.

Além do Projeto Inclusão Digital 60+, também é realizada uma roda de conversa com alunos dos cursos de psicologia às sextas-feiras, das 8h às 9h, aberta ao público.

Serviço:

Projeto: Inclusão Digital 60+ – UDF

Período: Até 27 de novembro

Dias e horários: Sextas-feiras, das 9h15 às 11h15

Local: UDF – Prédio 4R, 903 Sul, Laboratório 9 (webClass – 1º andar)

Custo: Gratuito

Inscrição: Não é necessário (participação por ordem de chegada)

Dúvidas: Secretaria dos cursos de Exatas - 3704-8884

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



