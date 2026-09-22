Jovem tem a perna amputada após acidente com pipa

O jovem, de 21 anos, segue internado no Hospital de Base do DF - (crédito: Redes sociais/reprodução)

Devido aos graves ferimentos causados pelo acidente com a linha de cerol em Taguatinga, nas proximidades do Taguaparque, Pablo Luiz de Brito Ferreira, de 21 anos, precisou amputar parte da perna esquerda no Hospital de Base do Distrito Federal. Segundo familiares, a vítima teve o membro enroscado no objeto cortante, momento em que um carro, que passava na via, cruzou a linha de cerol e acabou puxando-a. A informação é de que a pipa estava jogada na rua.

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), o rapaz deu entrada na unidade de saúde após sofrer um ferimento grave na perna provocado pela linha. Ele segue internado. Em nota, o instituto explicou que a vítima passou pelo procedimento cirúrgico, sob acompanhamento dos médicos da equipe de Cirurgia Vascular.

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A irmã da vítima, Vitória Ferreira, relatou que os ferimentos foram graves, sendo necessário amputar a perna esquerda."É um período muito difícil. A perna direita também sofreu ferimentos. Além da recuperação, teremos pela frente despesas com medicamentos, tratamento, cuidados médicos e uma prótese", lamentou.

O caso

Pablo Luiz de Brito Ferreira estava andando nas proximidades do Taguaparque quando sofreu o grave acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caso ocorreu no final da tarde de domingo (20/9), na altura da QNA 56, quando ele foi surpreendido pela linha que se prendeu à perna esquerda.

Inicialmente, a vítima foi levada para a regulação médica local e recebida na sala vermelha, sendo transferida posteriormente para o Hospital de Base.