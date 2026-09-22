Destaque do jiu-jitsu faz seminário gratuito em Brasília neste sábado (26/9)

Neste sábado (26/9), Roberto “Cyborg” Abreu, um dos destaques do jiu-jitsu mundial, vem a Brasília para participar de um seminário voltado para praticantes, famílias e admiradores da modalidade. A programação do evento, que vai de 9h às 13h, no Ginásio da AABB, inclui também sessão de fotos com Cyborg e apresentação de projetos sociais e atividades direcionadas à comunidade esportiva local.

Para o atleta, o seminário “vai muito além de ensinar golpes”. “Quero falar sobre mentalidade, disciplina, resiliência e sobre como o jiu-jitsu nos prepara para enfrentar desafios dentro e fora do tatame. Isso ganha ainda mais importância quando pensamos em crianças e jovens que, muitas vezes, convivem com poucas oportunidades”, diz.

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Natural de Mato Grosso do Sul, Cyborg começou a praticar jiu-jitsu quando ainda era adolescente. Hoje, aos 45 anos, considera que o esporte teve papel fundamental na sua formação como pessoa. “Na adolescência, a gente tem muita energia, muitas dúvidas e nem sempre sabe onde colocar tudo isso. O jiu-jitsu me deu direção”, conta. “Por isso, este evento vem também com a ideia de mostrar e incentivar o apoio a projetos sociais que utilizam o esporte como agente de transformação.”

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A diversidade do público praticante de jiu-jitsu é uma das principais características do esporte, ressalta ele. “No mesmo tatame você pode ter uma criança, um adolescente, um atleta profissional, um empresário e uma pessoa de 50 ou 60 anos começando a treinar”, explica. “A criança aprende com o adulto, mas o adulto também aprende com a criança. O mais experiente transmite conhecimento, enquanto o mais jovem traz energia, sonhos e uma nova visão.”

Promovido pela Incorporadora Lotus e a Federação Brasiliense de Jiu-Jitsu Desportivo (FBJJD), o evento tem como objetivo aproximar atletas de diferentes gerações e reforçar o papel formador do esporte. Como parte da ação, jovens atletas que participam do projeto social da Igreja de Deus receberão kimonos doados pelo instituto.

Serviço:

Seminário com Roberto “Cyborg” Abreu

Quando: Sábado (26/9), de 9h às 13h

Onde: no Ginásio da AABB Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 17/20). Seminário de 10h às 12h; fechamento dos portões às 9h45. Entrada gratuita, mediante inscrição virtual.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates