Azul cancela voos no Aeroporto de Brasília por instabilidade em GPS

Uma pane no Sistema de Posicionamento Global (GPS) afetou a operação da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Brasília — Presidente Juscelino Kubitschek, nesta terça (22/9). Durante o dia, mais de 80 voos foram cancelados e outros foram atrasados, impactando, de acordo com a empresa, mais de 8 mil clientes.

Em nota, a Azul reforçou que os clientes afetados pelo interrompimento no fluxo de voos estão recebendo assistência como prevista pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e que “as medidas operacionais foram adotadas com foco na segurança, valor primordial para a Companhia”.

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Procurada pelo Correio, a Azul Linhas Aéreas ainda não confirmou se o funcionamento da companhia já retornou ao normal.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes