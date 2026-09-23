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Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (23/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 23 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (23/9):

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Campo da Esperança

  • Acelino Guimarães, 94 anos
  • Alexandre Maria Haga Torres, 54 anos
  • André Luís Marinho, 69 anos
  • Carlos José de Oliveira da Silva, 56 anos
  • Euclides Maria Carrijo, 95 anos
  • Eudália Antônio Gomes, 83 anos
  • Francisco Xavier Lima, 76 anos
  • Irani Moura Soares, 56 anos
  • Janaína Moreira, 52 anos
  • Lucas Duran da Silva, 28 anos
  • Maria do Carmo da Silva Neiva, 91 anos
  • Mariana Júlia Lauton Teixeira, 20 anos
  • Mercedes Lorentis Januário, 93 anos
  • Neusa Araújo Damasceno Ramos, 93 anos
  • Olívia Meng Barbosa, menos de 1 ano
  • Onésimo Angelino Pereira, 100 anos
  • Roosevelt Dias Beltrão, 85 anos
  • Sebastião da Silva Rio, 84 anos

Taguatinga

  • Benedita Maria dos Santos Oliveira, 63 anos
  • Eurípedes Rodrigues de Oliveira, 75 anos
  • Francisco Ramos Ventura, 86 anos
  • Gabriel Albuquerque Leonez, 12 anos
  • Genaldo Carlos Pereira, 61 anos
  • Luís Carlos Pereira, 76 anos
  • Luiz Vanderlei Pereira Morais, 62 anos
  • Maria Augusta da Silva, 85 anos
  • Maria Auricélia dos Santos Teixeira, 47 anos
  • Maria do Socorro Mascarenhas de Morais, 74 anos
  • Maria Margarida Monteiro, 87 anos
  • Paulo Roberto Sá Ferreira, 41 anos
  • Wesley Sabino de Sousa, 29 anos

Gama

  • Adilina de Souza Oliveira Gomes, 92 anos
  • Djamir Paulo Gomes, 57 anos
  • Edvaldo Soares dos Santos, 58 anos
  • Francisco Ferreira da Silva, 77 anos
  • Gezu Pereira Novais, 66 anos
  • Simone Gonçalves dos Anjos Elias, 56 anos
  • Valdemar Pereira da Trindade, 73 anos

Planaltina

  • Aldimirco Alves da Silva, 67 anos
  • Antônio Teixeira Souza, 69 anos
  • Niuza Francina Bastos, 84 anos
  • Ueliton Ribeiro Cavalcante, 50 anos
  • Virgílio Augusto Ferreira Neto, 48 anos

Sobradinho

  • Altair Timóteo de Almeida, 51 anos
  • André Luiz Alves Soares, 35 anos
  • José Cordeiro Neto, 76 anos
  • Rogério Santos de Castro, 37 anos

Jardim Metropolitano

  • Antônio de Sousa Rocha, 78 anos
  • Áurea Braz de Sousa, 40 anos (cremação)
  • Germana Santos Pereira de Lima, 52 anos (cremação)
  • Marcelo da Cruz Santos, 43 anos
  • Nelma Suely Duarte, 75 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/09/2026 20:44
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