Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (23/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (23/9):

Campo da Esperança

Acelino Guimarães, 94 anos



Alexandre Maria Haga Torres, 54 anos



André Luís Marinho, 69 anos



Carlos José de Oliveira da Silva, 56 anos



Euclides Maria Carrijo, 95 anos



Eudália Antônio Gomes, 83 anos



Francisco Xavier Lima, 76 anos



Irani Moura Soares, 56 anos



Janaína Moreira, 52 anos



Lucas Duran da Silva, 28 anos



Maria do Carmo da Silva Neiva, 91 anos



Mariana Júlia Lauton Teixeira, 20 anos



Mercedes Lorentis Januário, 93 anos



Neusa Araújo Damasceno Ramos, 93 anos



Olívia Meng Barbosa, menos de 1 ano



Onésimo Angelino Pereira, 100 anos



Roosevelt Dias Beltrão, 85 anos



Sebastião da Silva Rio, 84 anos

Taguatinga

Benedita Maria dos Santos Oliveira, 63 anos



Eurípedes Rodrigues de Oliveira, 75 anos



Francisco Ramos Ventura, 86 anos



Gabriel Albuquerque Leonez, 12 anos



Genaldo Carlos Pereira, 61 anos



Luís Carlos Pereira, 76 anos



Luiz Vanderlei Pereira Morais, 62 anos



Maria Augusta da Silva, 85 anos



Maria Auricélia dos Santos Teixeira, 47 anos



Maria do Socorro Mascarenhas de Morais, 74 anos



Maria Margarida Monteiro, 87 anos



Paulo Roberto Sá Ferreira, 41 anos



Wesley Sabino de Sousa, 29 anos

Gama

Adilina de Souza Oliveira Gomes, 92 anos



Djamir Paulo Gomes, 57 anos



Edvaldo Soares dos Santos, 58 anos



Francisco Ferreira da Silva, 77 anos



Gezu Pereira Novais, 66 anos



Simone Gonçalves dos Anjos Elias, 56 anos



Valdemar Pereira da Trindade, 73 anos

Planaltina

Aldimirco Alves da Silva, 67 anos



Antônio Teixeira Souza, 69 anos



Niuza Francina Bastos, 84 anos



Ueliton Ribeiro Cavalcante, 50 anos



Virgílio Augusto Ferreira Neto, 48 anos

Sobradinho

Altair Timóteo de Almeida, 51 anos



André Luiz Alves Soares, 35 anos



José Cordeiro Neto, 76 anos



Rogério Santos de Castro, 37 anos

Jardim Metropolitano

Antônio de Sousa Rocha, 78 anos



Áurea Braz de Sousa, 40 anos (cremação)



Germana Santos Pereira de Lima, 52 anos (cremação)



Marcelo da Cruz Santos, 43 anos



Nelma Suely Duarte, 75 anos (cremação)

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