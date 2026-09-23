Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (23/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (23/9):
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Campo da Esperança
- Acelino Guimarães, 94 anos
- Alexandre Maria Haga Torres, 54 anos
- André Luís Marinho, 69 anos
- Carlos José de Oliveira da Silva, 56 anos
- Euclides Maria Carrijo, 95 anos
- Eudália Antônio Gomes, 83 anos
- Francisco Xavier Lima, 76 anos
- Irani Moura Soares, 56 anos
- Janaína Moreira, 52 anos
- Lucas Duran da Silva, 28 anos
- Maria do Carmo da Silva Neiva, 91 anos
- Mariana Júlia Lauton Teixeira, 20 anos
- Mercedes Lorentis Januário, 93 anos
- Neusa Araújo Damasceno Ramos, 93 anos
- Olívia Meng Barbosa, menos de 1 ano
- Onésimo Angelino Pereira, 100 anos
- Roosevelt Dias Beltrão, 85 anos
- Sebastião da Silva Rio, 84 anos
Taguatinga
- Benedita Maria dos Santos Oliveira, 63 anos
- Eurípedes Rodrigues de Oliveira, 75 anos
- Francisco Ramos Ventura, 86 anos
- Gabriel Albuquerque Leonez, 12 anos
- Genaldo Carlos Pereira, 61 anos
- Luís Carlos Pereira, 76 anos
- Luiz Vanderlei Pereira Morais, 62 anos
- Maria Augusta da Silva, 85 anos
- Maria Auricélia dos Santos Teixeira, 47 anos
- Maria do Socorro Mascarenhas de Morais, 74 anos
- Maria Margarida Monteiro, 87 anos
- Paulo Roberto Sá Ferreira, 41 anos
- Wesley Sabino de Sousa, 29 anos
Gama
- Adilina de Souza Oliveira Gomes, 92 anos
- Djamir Paulo Gomes, 57 anos
- Edvaldo Soares dos Santos, 58 anos
- Francisco Ferreira da Silva, 77 anos
- Gezu Pereira Novais, 66 anos
- Simone Gonçalves dos Anjos Elias, 56 anos
- Valdemar Pereira da Trindade, 73 anos
Planaltina
- Aldimirco Alves da Silva, 67 anos
- Antônio Teixeira Souza, 69 anos
- Niuza Francina Bastos, 84 anos
- Ueliton Ribeiro Cavalcante, 50 anos
- Virgílio Augusto Ferreira Neto, 48 anos
Sobradinho
- Altair Timóteo de Almeida, 51 anos
- André Luiz Alves Soares, 35 anos
- José Cordeiro Neto, 76 anos
- Rogério Santos de Castro, 37 anos
Jardim Metropolitano
- Antônio de Sousa Rocha, 78 anos
- Áurea Braz de Sousa, 40 anos (cremação)
- Germana Santos Pereira de Lima, 52 anos (cremação)
- Marcelo da Cruz Santos, 43 anos
- Nelma Suely Duarte, 75 anos (cremação)
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