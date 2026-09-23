"Ele foi um guerreiro", diz primo de Rick ao lembrar do cantor

Primo do cantor Rick, Mykaell compartilha sobre como foi acompanhar a carreira dele - (crédito: Cedido ao Correio )

O primo do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, o empresário Mykaell Pereira, 33 anos, conversou com o Correio nesta quarta-feira (23/9) e contou como foi acompanhar de perto não apenas parte da trajetória do cantor nos palcos, mas também momentos da vida em família. Entre shows, conversas, brincadeiras e lembranças compartilhadas, ele diz ter conhecido um Rick diferente daquele visto pelo público: brincalhão, acolhedor, ligado à natureza e à família.

“Ver o show do Rick parecia ser coisa de filme. Além de ter um ótimo show, ele tinha muita música que atravessou gerações e marcou a vida de muita gente”, conta Mykaell ao Correio.

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Rick ao lado do primo Mykaell Pereira; relação era marcada por música, brincadeiras e carinho (foto: Cedido ao Correio)

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Para o primo, o sucesso nunca apagou o jeito simples do artista na convivência familiar. Segundo ele, Rick recebia os parentes com carinho, mantinha contato com a família e estava disposto a ajudar quem precisasse. Mykaell também destaca o apoio que o cantor dava a outros familiares que seguiram pelo caminho da música. “Ele sempre escutou todo mundo, sempre atendeu mensagem e ligação de quem quer que seja da família. Ele ajudou alguns primos meus que são cantores também, sempre os apoiou em seguir com a carreira”, relata.

Entre brincadeiras e lembranças

Na memória de Mykaell, alguns dos momentos mais marcantes não aconteceram diante de grandes plateias, mas em situações corriqueiras da convivência familiar. Uma delas ocorreu depois que o primo fez um implante capilar. “Eu fiz implante capilar e o Renner chamou o Rick e falou: ‘Olha, Rick, ele fez implante também’. Aí ele olhou e falou: ‘Resolveu de bosta nenhuma’ e caiu na risada”, lembra.

Outra lembrança, porém, tem um significado mais afetivo. Mykaell conta que presenteou Rick com uma imagem da Sagrada Família pouco depois da morte do pai do cantor. “Rick ficou muito feliz e se emocionou, pois foi logo após a perda do pai”, conta.

Fora dos compromissos profissionais, Mykaell descreve um Rick que gostava de coisas simples. Na família, segundo ele, o cantor também era chamado de Ge. O primo lembra do gosto pela natureza, pela vida na roça, por um bom vinho e por músicas antigas que o faziam recordar do pai.

A música também era um elo entre os dois e entre diferentes integrantes da família. Mykaell estima que cerca de cinco parentes tenham seguido carreira musical. Para ele, o interesse pela música atravessava gerações da família e ajudou a aproximá-lo ainda mais do cantor. “Na família temos aí uns cinco músicos, se não me falha a memória. Então, o meio da música corre na veia por todos da família”, afirma.

Rick e Mykaell Pereira; primo recorda momentos de descontração ao lado do cantor (foto: Cedido ao Correio)

Um artista além dos palcos

Ao falar sobre a obra de Rick, Mykaell destaca especialmente as canções religiosas e aquelas dedicadas a familiares, como pai, mãe e filho. Para ele, essas composições ajudam a revelar um lado mais íntimo do artista.

Mas, para Mykaell, entender quem Rick era também passa pela trajetória até a fama. Ele conta que a irmã do cantor, a querida tia Izabel, acompanhou momentos anteriores ao sucesso e que a persistência foi uma característica marcante ao longo da carreira. “Rick sempre foi persistente na carreira dele, para ele sempre ter o melhor em tudo. Então teve muitos momentos bons e momentos de sofrimento também. E hoje eu falo: ele foi um batalhador, porque passou por muitas coisas”, afirma.

Se precisasse apresentar o primo para alguém que conhecesse apenas o cantor famoso, Mykaell diz que mostraria justamente o legado deixado por ele: as músicas compostas e os artistas que, de alguma maneira, cresceram a partir de sua produção musical. Para definir Rick em uma única palavra, a escolha do primo é direta: “Guerreiro”.

“Nós, da família, não iremos abandonar Renner”

A preocupação da família também se volta para Renner, parceiro musical de Rick. Segundo Mykaell, os dois tinham uma relação muito próxima, e Rick ocupava um lugar importante na vida do companheiro de dupla. “Hoje a família toda se preocupa muito com Renner, pois Rick era muito parceiro e Renner tinha o Rick como inspiração em tudo. E, sinceramente, Rick foi um pai para Renner”, afirma.

Mykaell diz que os familiares pretendem permanecer próximos de Renner neste período. “Nós da família não iremos abandonar Renner e daremos todo apoio a ele”, completa.

Enquanto as mensagens chegam de amigos, conhecidos e admiradores, a família ainda tenta assimilar a perda. Mykaell conta que os parentes estão muito abalados e que ainda não conseguem responder a todas as manifestações de carinho. “Estamos todos muito abalados. Todos estão recebendo muitas mensagens, mas não conseguimos responder a ninguém ainda. O sofrimento está muito grande e acredito que os filhos estão mais ainda”, diz.

Mesmo diante da dor, ele afirma que os familiares têm procurado permanecer juntos. Quem está longe liga constantemente para saber como os outros estão. “Todos nós estamos muito juntos. E os que estão distantes estão ligando para nós de meia em meia hora, um apoiando o outro”, conta.

Entre as lembranças de palco, as brincadeiras em família, as músicas Mykaell guarda a imagem de um Rick que ia muito além do artista conhecido pelo público. Para ele, permanece a memória de um homem que fez da persistência uma marca de sua trajetória e que, dentro da família, nunca deixou de ser simplesmente o primo Ge.











