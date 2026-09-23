Incêndio atinge área de 338 hectares na Chapada dos Veadeiros (GO)

Os responsáveis pelo Parque informaram que, até o momento, a área atingida é de aproximadamente 338 hectares - (crédito: Diuvlgação/Acervo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros)

Um incêndio atinge, nesta quarta-feira (23/9), a região da Serra do Mirante da Janela, localizada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO). Os responsáveis pelo Parque informaram que, até o momento, a área atingida é de, ao menos, 338 hectares (o que equivale a mais de 300 campos de futebol).

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o incêndio na região permanece ativo, com focos localizados em áreas isoladas e de difícil acesso. "As avaliações sobre o local indicam que as chamas apresentam linhas descontínuas, com coluna de fumaça vertical, características associadas à queima de baixa intensidade", completa o instituto.

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Ainda de acordo com o órgão, um trecho da trilha mais próximo das áreas atingidas foi fechado. Para controlar as chamas, foram acionados 34 agentes, entre forças do ICMBio, do Corpo de Bombeiros e brigadas voluntárias e comunitárias.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates