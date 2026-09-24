"Celina consegue uma vitória ao retirar Arruda do pleito", diz Cappelli

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB) prestou solidariedade ao ex-governador e afirmou que a governadora Celina Leão (PP) “trabalhou muito” para retirá-lo da disputa.

“A dez dias da eleição, Celina consegue uma vitória ao retirar Arruda do pleito. Ela trabalhou muito por isso”, afirmou Cappelli. Segundo o candidato, Celina teria interesse em enfrentar um candidato do PT no segundo turno, por considerar esse cenário o “mais fácil para a vitória”.

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Cappelli se classificou como um dos “intrusos” na disputa eleitoral e afirmou que houve tentativas de retirá-lo da corrida desde o início da campanha. “A eleição no DF tem dois ‘intrusos’ desde o início: Arruda e Cappelli. Desde o início escolheram a candidata para ganhar e o candidato para perder. E não aceitaram os intrusos. Tiraram Arruda na Justiça. Tentaram me retirar de todas as formas. Começa hoje uma nova eleição”, destacou.

O candidato do PSB também prestou solidariedade a Arruda e questionou a decisão da Justiça Eleitoral. “Condenação vitalícia não é razoável. Arruda denunciou como poucos os desmandos do governo Ibaneis-Celina e sofreu a ira deles por isso. Receba o meu abraço”, ressaltou.