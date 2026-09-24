"Celina consegue uma vitória ao retirar Arruda do pleito", diz Cappelli

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli (PSB) prestou solidariedade ao ex-governador e afirmou que a governadora Celina Leão (PP) “trabalhou muito” para retirá-lo da disputa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“A dez dias da eleição, Celina consegue uma vitória ao retirar Arruda do pleito. Ela trabalhou muito por isso”, afirmou Cappelli. Segundo o candidato, Celina teria interesse em enfrentar um candidato do PT no segundo turno, por considerar esse cenário o “mais fácil para a vitória”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Cappelli se classificou como um dos “intrusos” na disputa eleitoral e afirmou que houve tentativas de retirá-lo da corrida desde o início da campanha. “A eleição no DF tem dois ‘intrusos’ desde o início: Arruda e Cappelli. Desde o início escolheram a candidata para ganhar e o candidato para perder. E não aceitaram os intrusos. Tiraram Arruda na Justiça. Tentaram me retirar de todas as formas. Começa hoje uma nova eleição”, destacou.
O candidato do PSB também prestou solidariedade a Arruda e questionou a decisão da Justiça Eleitoral. “Condenação vitalícia não é razoável. Arruda denunciou como poucos os desmandos do governo Ibaneis-Celina e sofreu a ira deles por isso. Receba o meu abraço”, ressaltou.