Metrô-DF registra problemas técnicos na noite desta quinta

Passageiros do Metrô-DF enfrentam problemas em várias estações na noite desta quinta-feira (24/9). Segundo relatos, algumas pessoas tiveram que descer do transporte e andar pelos trilhos da estação Águas Claras e da Praça do Relógio.
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O problema acontece desde às 19h, ao menos. A informação inicial é de que houve falta de energia elétrica, mas a Neoenergia não constatou nenhuma interrupção de luz no metrô.
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A assessoria do modal foi procurada pelo Correio e, em nota, informou que houve uma interrupção na alimentação da energização da via, no trecho entre as estações Estrada Parque e Metropolitana, mas a equipe de manutenção do Metrô-DF foi acionada e a circulação normalizada". A causa do problema está sendo avaliada, segundo a companhia.
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