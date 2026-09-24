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Metrô-DF registra problemas técnicos na noite desta quinta

Segundo relatos, algumas pessoas tiveram que descer do transporte e andar pelos trilhos das estações Águas Claras e Praça do Relógio. Companhia informou que houve uma interrupção na alimentação da energização da via

Portões fechados na estação Praça do Relógio na noite desta quinta-feira (24/9) - (crédito: Ana Carolina/CB/DA Press)
Portões fechados na estação Praça do Relógio na noite desta quinta-feira (24/9) - (crédito: Ana Carolina/CB/DA Press)

Passageiros do Metrô-DF enfrentam problemas em várias estações na noite desta quinta-feira (24/9). Segundo relatos, algumas pessoas tiveram que descer do transporte e andar pelos trilhos da estação Águas Claras e da Praça do Relógio.

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O problema acontece desde às 19h, ao menos. A informação inicial é de que houve falta de energia elétrica, mas a Neoenergia não constatou nenhuma interrupção de luz no metrô.

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A assessoria do modal foi procurada pelo Correio e, em nota, informou que houve uma interrupção na alimentação da energização da via, no trecho entre as estações Estrada Parque e Metropolitana, mas a equipe de manutenção do Metrô-DF foi acionada e a circulação normalizada". A causa do problema está sendo avaliada, segundo a companhia.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 24/09/2026 20:31 / atualizado em 24/09/2026 20:51
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