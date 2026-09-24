Incêndios se intensificam no entorno da Chapada dos Veadeiros (GO)

A região do Macacão é uma das áreas que sofreram com os incêndios - (crédito: Josemir Pereira dos Santos/Ibama)

Os incêndios no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) se intensificaram nesta quinta-feira (24/9). Segundo as informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o número de áreas atingidas aumentou de 338 para 580 hectares (equivalente a cerca de 812 campos de futebol).

Desde 13 de setembro, as equipes da ICMBio, em conjunto com brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e dos voluntários do projeto Rede Contra Fogo, estão em operação no combate às chamas. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) também está na atuação do controle dos incêndios.

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Vale destacar que as regiões como Cachoeira dos Cristais, de Pouso Alto, de Moinho e do Mirante da Janela estão sendo monitoradas pela quantidade de chamas e para a extinção de focos remanescentes. A extensão total atingida pelos incêndios ainda está sendo consolidada. No entanto, o ICMBio registrou mais 120 focos, que estão em situação de monitoramento.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti



