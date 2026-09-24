Duas empresas de tecidos no DF são acusadas de emitir notas fiscais falsas

Duas empresas do Distrito Federal, suspeitas de usar documentos fiscais considerados inidôneos para registrar operações que não correspondiam à circulação real de mercadorias, movimentaram mais de R$ 508 milhões, segundo auditorias da Receita do DF. Os estabelecimentos, do setor de comércio varejista de tecidos, ficam no SIA e no Núcleo Bandeirante e emitiram documentos para quatro empresas de São Paulo, localizadas na Fariam Lima, Brás e Mooca. As fiscalizações identificaram, juntas, cerca de R$ 205,4 milhões em créditos tributários, que incluem impostos, juros e multas.

Segundo a Secretaria de Estado de Economia (SEEC-DF), a estrutura poderia ser usada para simular a circulação de mercadorias, gerar créditos tributários de forma artificial e dar aparência de regularidade a cargas envolvidas em irregularidades. No caso da empresa do SIA, foram identificados aproximadamente R$ 42,7 milhões em operações e R$ 17,4 milhões em créditos tributários. Já a empresa do Núcleo Bandeirante concentrou cerca de R$ 465,5 milhões em operações e R$ 188 milhões em créditos.

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As duas empresas são alvo da Operação Sociedades Fictícias II, manejada pela Fiscalização Tributária da Receita do DF, que intensificou entre 12 e 24 de setembro a fiscalização sobre empresas “noteiras”, importações, transporte de mercadorias e cargas sem documentação fiscal ou com documentos considerados inidôneos. A ação também envolve análise de dados, monitoramento eletrônico e fiscalizações presenciais em estabelecimentos, rodovias, transportadoras e no Aeroporto Internacional de Brasília.

No aeroporto, a fiscalização das importações alcançou até agora R$ 76,3 milhões em base de cálculo, com R$ 13,7 milhões em créditos tributários. Outra frente da operação identificou irregularidades na prestação de serviços de transporte por uma empresa de Goiás que realizava operações a partir do DF. Nesse caso, foram fiscalizados R$ 14,1 milhões em serviços prestados, com cerca de R$ 3,6 milhões em créditos tributários.

Ao todo, os produtos e operações fiscalizados na operação já superam R$ 600 milhões em base de cálculo, segundo balanço preliminar da Receita do DF. O valor dos créditos tributários informados chega a R$ 230,5 milhões. As ações seguem até a noite desta quinta-feira (24/9), de acordo com o auditor-fiscal Silvino Nogueira Filho, coordenador de Fiscalização Tributária da Secretaria de Economia do DF. No levantamento sobre ICMS-Frete, também foram registrados R$ 5,5 milhões em base de cálculo e R$ 1 milhão em créditos tributários.