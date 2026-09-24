Professor Robson quer ampliar atendimento de saúde mental no DF

Robson Raimundo defendeu transformação de Hospital São Vicente de Paula em grande centro de atendimento psicossocial - (crédito: Luiz Fellipe ALves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Professor Robson (PSTU) defendeu, nesta quinta-feira (24/9), a ampliação da rede pública de atendimento em saúde mental e a criação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de diferentes modalidades em todas as regiões administrativas. O posicionamento ocorreu durante evento de assinatura da Carta Compromisso da Saúde Mental, promovido na sede da Associação Brasileira de Enfermagem.

O candidato afirmou que a política de saúde mental deve ser tratada como parte integrante da saúde pública. Segundo o candidato, um eventual governo do partido adotaria medidas para ampliar a estrutura de atendimento e investigar as causas sociais relacionadas ao adoecimento mental. “Precisamos realmente jogar pesado, jogar grande com o atendimento à população, investigar as causas que estão levando a população a adoecer tanto assim da questão mental”, disse.

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Entre as propostas apresentadas pelo candidato está a implantação de mais Caps e mudanças no Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga. "Vai ser um Caps de cada modalidade em cada região administrativa. Vamos acabar com o Hospital São Vicente de Paula, transformando num grande Caps para poder maximizar o atendimento à população”, disse.