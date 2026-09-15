Professor Robson protesta em escola contra denúncias de desvios na educação

Em ação com estudantes e professores, o professor Robson (PSTU) denunciou o uso de verbas públicas em esquemas investigados pela Polícia Federal - (crédito: Divulgação)

Candidato ao GDF pelo PSTU, o professor Robson realizou uma ação de panfletagem na manhã desta terça-feira (15/9), na porta do Centro de Ensino Médio Setor Leste, na Asa Sul. A mobilização teve como objetivo conversar com estudantes e professores sobre recentes denúncias de desvio e má aplicação de verbas da educação pública do Distrito Federal.

Durante o ato, Robson denunciou a má gestão dos recursos públicos e criticou a destinação da verba educacional do DF. "Enquanto as escolas públicas do Distrito Federal enfrentam falta de estrutura, carência de insumos essenciais e desvalorização dos professores, o Governo do DF repassa milhões de reais de verbas da educação para institutos e consultorias ligados a esquemas políticos bolsonaristas. É um escândalo que o dinheiro que deveria ir para a sala de aula termine no bolso de empresários e advogados de políticos", declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Trabalhadores em greve fecham centro de cargas dos Correios no SIA

O candidato sustentou que a resposta à corrupção na educação não pode se limitar à apuração burocrática dos órgãos oficiais. Por isso, ele defendeu a implementação imediata de uma Auditoria Popular dos Contratos, exigindo a abertura de todos os livros de contas e acordos firmados pela Secretaria de Educação e pelo FAP-DF nos últimos anos.

Ele acrescentou que a fiscalização dessas contas deve ser conduzida diretamente por comissões formadas por professores, estudantes, trabalhadores da educação e membros da comunidade escolar.

Além da fiscalização popular, o postulante ao GDF defendeu o confisco e a expropriação dos bens de empresários, políticos e agentes privados envolvidos nos desvios, com o objetivo de ressarcir integralmente os cofres públicos.