Google amplia operação de inteligência artificial com dados no Brasil

Desenvolvedores, empresários e clientes da área de tecnologia participam do Google Cloud Summit, que termina hoje em São Paulo - (crédito: Roberto Fonseca|CB|D.A.Press )

O Google vai ampliar a operação brasileira de inteligência artificial com processamento e manutenção de dados no país. A partir de 15 de outubro, o Gemini Enterprise terá processamento local para o Gemini 3.5 Flash, atendendo a demandas de soberania e conformidade de empresas e órgãos públicos.

Durante o Google Cloud Summit 2026, que começou na quarta-feira e termina hoje em São Paulo, a big tech anunciou que também prevê dobrar a capacidade de infraestrutura técnica no Brasil até 2030 e já disponibilizou, na capital paulista, máquinas virtuais G4 com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. “Todos os dados e o aprendizado de máquina permanecerão aqui no país", diz o CEO global do Google Cloud, Thomas Kurian.

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A estratégia acompanha a expansão do uso corporativo, afinal, segundo o Google, 71% dos profissionais brasileiros usam assistentes de IA e 59% trabalham com agentes autônomos. O movimento coloca infraestrutura, segurança e governança no centro da disputa por negócios com inteligência artificial.

Menor tempo

O Bradesco reduziu de uma hora para cinco minutos o tempo de revisão de documentos fiscais e contratuais com o Gemini Enterprise. O ganho mostra como a IA começa a avançar sobre tarefas administrativas de alto volume.

Ciclo de mudas

A Suzano fechou parceria com o Google Cloud para aplicar inteligência artificial no desenvolvimento de mudas de eucalipto. A meta é reduzir pela metade o tempo do ciclo de clonagem e desenvolvimento.

Pequenos negócios

O Sebrae lançou o PNBOX+, plataforma gratuita que usa um agente conversacional para orientar pequenos empreendedores na elaboração de planos de negócios e na escolha de localização comercial. A adoção de IA por PMEs brasileiras nas ferramentas do Google Cloud cresceu nove vezes em um ano.

Vouchers de certificação

O Google Cloud vai distribuir 10 mil vouchers gratuitos para certificações técnicas a desenvolvedores brasileiros. A iniciativa faz parte da estratégia de qualificação diante do avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho.

Meta até 2030

O Google Cloud estabeleceu a meta de capacitar 3 milhões de brasileiros em inteligência artificial até 2030. O programa Capacita+ já reuniu 200 mil pessoas em uma transmissão com mais de 150 universidades, além do Senai e do Centro Paula Souza.

Preocupação

O estudo Work: In Progress aponta que 38% dos profissionais brasileiros usam ferramentas pessoais de inteligência artificial no trabalho sem aprovação da empresa. O chamado Shadow AI amplia o desafio de governança à medida que a adoção cresce.

Teste de invasão

O Google também anunciou a oferta gratuita do Red Agent para clientes brasileiros. A ferramenta realiza testes de invasão de forma autônoma e busca identificar vulnerabilidades em sistemas diante do avanço dos ataques cibernéticos baseados em automação.

A vez das flores

O DF recebe, de hoje a domingo, a ExpoFlores Brasília 2026, no Complexo Kireibara, na Transplantas Garden Center, em Taguatinga (foto: Divulgação/KDM)

O DF recebe, de hoje a domingo, a ExpoFlores Brasília 2026, no Complexo Kireibara, na Transplantas Garden Center, em Taguatinga. O evento reúne venda de flores, plantas ornamentais e produtos de jardinagem, além de expositores de paisagismo e decoração. A programação inclui palestras e oficinas sobre cultivo e cuidados com plantas. Para ampliar o público, a feira terá gastronomia, música ao vivo, parque de diversões, drift kart e uma atração de chuva de pétalas.

Maker Day

Brasília recebe, amanhã, o Maker Day Brasil 2026, evento gratuito da Casa Thomas Jefferson e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A programação ocorre das 9h às 13h, na unidade da 606 Norte, com oficinas de robótica, realidade virtual, programação, impressão 3D, costura e arte. Um dos destaques será a criação de instrumentos musicais com o músico Felipe Fiúza, em sessões às 9h30 e às 11h, com 100 vagas cada. A atividade é indicada para participantes a partir de 10 anos e terá 100 vagas por sessão, sujeitas à lotação. A iniciativa também terá edições em Uberlândia e Goiânia.

75%

Ou seja, três em cada quatro brasileiros são favoráveis à proibição das bets, segundo a mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg. O levantamento aponta ainda que 88,5% acreditam que as apostas on-line são prejudiciais à sociedade.