Carreta da Mulher desembarca no Hospital de Ceilândia por 30 dias

A Carreta da Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, começou a atender no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), nesta sexta-feira (25/9), e permanecerá no local por 30 dias. A unidade móvel oferece mamografias, ultrassonografias de mama e transvaginais, colposcopias, biópsias e consultas com especialistas. Para ter acesso aos serviços, as pacientes precisam ser atendidas inicialmente pelas unidades básicas de saúde (UBSs) e encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

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A estrutura está instalada no estacionamento do Ambulatório do HRC e tem capacidade para realizar até 80 atendimentos por dia. Segundo o secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Jérzey Timóteo, a permanência poderá ser ampliada caso seja necessário para atender à demanda da região. “Precisamos reduzir o tempo de espera da população”, afirmou Jérzey.

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A iniciativa faz parte de uma ação do Ministério da Saúde em parceria com o GDF. Atualmente, quatro carretas voltadas à saúde da mulher atuam no DF, dentro de uma estratégia que conta com 120 unidades móveis em todo o país. O objetivo, segundo o secretário, é aproximar a atenção especializada da população e reduzir o tempo de espera por exames e procedimentos. A unidade não funciona por demanda espontânea. As pacientes são encaminhadas pela rede de atenção primária, de acordo com a necessidade identificada durante o atendimento nas UBSs.

Como funciona

O primeiro passo é procurar uma UBS. A paciente pode ser atendida por um profissional de enfermagem ou médico e, caso haja indicação para exames como mamografia, ultrassonografia de mama ou colposcopia, o pedido é feito na unidade. Depois, a solicitação segue para a regulação da Secretaria de Saúde, que organiza a fila e encaminha as pacientes para a carreta.

A proposta é concentrar etapas do cuidado e diminuir o intervalo entre a identificação de uma alteração e a investigação necessária. “Essa carreta tem uma especificidade porque ela faz o cuidado integral”, explicou o secretário. Em casos cujo o diagnóstico aponta para câncer, a paciente é encaminhada para uma unidade de atendimento oncológico do DF. Nos demais casos, retorna para acompanhamento pela atenção primária.

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A previsão inicial é de permanência por 30 dias, mas o período poderá ser estendido conforme a demanda. A estratégia também ocorre às vésperas do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Prevenção

Entre as mulheres atendidas nesta sexta (25/9), estava a técnica em enfermagem Ione Maria da Conceição, de 54 anos. Moradora de Ceilândia Norte, ela foi ao hospital para realizar uma mamografia de rotina. Segundo Ione, a espera por atendimento na rede pública já havia sido uma dificuldade em outras situações.

Ela conta que aguardou quase um ano para conseguir um exame solicitado anteriormente. Agora, com a carreta, afirma ter conseguido realizar a mamografia de forma mais rápida. “Eu acho muito eficiente esse serviço porque no posto de saúde você não encontra nada”, disse. Para ela, a unidade móvel representa um reforço para mulheres que precisam realizar exames preventivos. "Temos que nos prevenir, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Essa doença, quando você menos espera, pode nos alcançar”, afirmou.

Outra paciente atendida foi a servidora pública Danúbia Vieira, 45. Ela procurou a unidade para realizar uma mamografia após acompanhamento com mastologista. "É de extrema importância esse cuidado. Além disso, diminui a fila de espera, que às vezes chega o tempo voltar para a consulta e não estamos com os exames prontos. Por isso é importante ampliar cada vez mais”, afirmou.



