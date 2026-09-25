IPCA-15 dispara em Brasília com alta da gasolina e conta de luz

O aumento no preço da gasolina foi um dos principais fatores que levaram à alta do IPCA-15 em Brasília em setembro - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que funciona como uma prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,76% em Brasília em setembro. O dado foi divulgado pelo IBGE e representa uma aceleração após a queda observada em agosto.

O resultado de setembro ficou 0,39 ponto percentual acima do índice calculado no mesmo mês de 2025, que foi de 0,37%. Com isso, o IPCA-15 na capital federal acumula alta de 3,80% no ano e de 4,74% em 12 meses.

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O grupo de transportes foi o que mais contribuiu para o avanço do índice, com uma variação de 1,39%. O resultado foi diretamente influenciado pelas altas nos preços da gasolina (3,20%), passagem aérea (6,27%) e transporte por aplicativo (5,86%).

Em contrapartida, alguns itens do mesmo grupo registraram queda, como o seguro voluntário de veículo (-2,69%) e o automóvel usado (-1,65%).

O maior impacto individual no índice do mês, contudo, veio da energia elétrica residencial, que subiu 8,78%. A alta acontece após o fim do Bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas do mês anterior. A bandeira tarifária amarela continua vigente.

No grupo de alimentação e bebidas, as maiores contribuições vieram do tomate (24,77%) e do limão (48,63%). Também registraram aumento os preços da alcatra (4,75%) e da banana-prata (5,63%). Entre as quedas, destacam-se o café moído (-5,22%), a melancia (-14,5%) e o feijão-carioca (-7,80%).

A pesquisa de preços para o cálculo do IPCA-15 foi realizada entre 15 de agosto e 15 de setembro de 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.