Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa ferida na Epia Sul

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida e causou um capotamento na manhã desta sexta-feira (25/9). O sinistro de trânsito ocorreu na Epia Sul, sentido Santa Maria, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal.
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Ao chegar ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um Volkswagen Gol capotado e uma GM Montana colidido. Em ambos, houve vazamento de óleo. Os militares realizaram a segurança da área, com o desligamento das baterias dos carros envolvidos, para evitar qualquer risco de incêndio.
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No Volkswagen Gol, havia um homem, que dirigia o veículo, e uma passageira. A mulher apresentava machucados na cabeça e reclamava de dores no corpo. Ela foi encaminhada, consciente e orientada, para uma unidade hospitalar. O condutor também foi atendido pelos socorristas, mas recusou transporte para o hospital.
No outro veículo, estava apenas o motorista, que também foi atendido pelos bombeiros e recusou o transporte para uma unidade de saúde.
A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para a segurança do local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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