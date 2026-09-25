Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa ferida na Epia Sul

Colisão ocorreu entre um Volkswagen Gol e uma GM Montana - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão entre dois carros deixou uma pessoa ferida e causou um capotamento na manhã desta sexta-feira (25/9). O sinistro de trânsito ocorreu na Epia Sul, sentido Santa Maria, antes do posto da Polícia Rodoviária Federal.

Ao chegar ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram um Volkswagen Gol capotado e uma GM Montana colidido. Em ambos, houve vazamento de óleo. Os militares realizaram a segurança da área, com o desligamento das baterias dos carros envolvidos, para evitar qualquer risco de incêndio.

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No Volkswagen Gol, havia um homem, que dirigia o veículo, e uma passageira. A mulher apresentava machucados na cabeça e reclamava de dores no corpo. Ela foi encaminhada, consciente e orientada, para uma unidade hospitalar. O condutor também foi atendido pelos socorristas, mas recusou transporte para o hospital.

No outro veículo, estava apenas o motorista, que também foi atendido pelos bombeiros e recusou o transporte para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para a segurança do local. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.