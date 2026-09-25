Foragido morre após trocar tiros com a PMDF na GO-547

Um foragido da Justiça morreu, na madrugada desta sexta-feira (25/9), após entrar em confronto armado contra a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A troca de tiros ocorreu na GO-547, em uma área rural entre Brazlândia e Padre Lúcio (GO).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo as informações da PMDF, o preso era monitorado por transportar drogas entre Águas Lindas de Goiás (GO) e o DF e, após um bloqueio feito pelo Patamo, o suspeito desviou o carro e fugiu para uma estrada marginal. De acordo com a polícia, homem abandonou o veículo após os policiais o perseguirem, momento em que o indivíduo disparou contra os militares, que revidaram os tiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Durante a ação, o homem foi atingido e precisou ser encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PMDF, o suspeito estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) desde 19 de agosto deste ano, após o descumprimento do benefício.
A ocorrência foi registrada no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP) de Águas Lindas, onde um revólver calibre 38, com duas munições usadas e três intactas foram entregues.
Saiba Mais
- Cidades DF Preso com passagem por crimes sexuais é espancado por outros detentos no CPP
- Cidades DF Lentes de contato: aprenda a usar com segurança em evento no Parque
- Cidades DF Carreta da Mulher desembarca no Hospital de Ceilândia por 30 dias
- Cidades DF IPCA-15 dispara em Brasília com alta da gasolina e conta de luz
- Cidades DF Carros de luxo usados em drifts clandestinos são apreendidos em operação