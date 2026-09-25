Foragido morre após trocar tiros com a PMDF na GO-547

O suspeito estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) desde 19 de agosto deste ano - (crédito: Divulgação)

Um foragido da Justiça morreu, na madrugada desta sexta-feira (25/9), após entrar em confronto armado contra a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A troca de tiros ocorreu na GO-547, em uma área rural entre Brazlândia e Padre Lúcio (GO).

Segundo as informações da PMDF, o preso era monitorado por transportar drogas entre Águas Lindas de Goiás (GO) e o DF e, após um bloqueio feito pelo Patamo, o suspeito desviou o carro e fugiu para uma estrada marginal. De acordo com a polícia, homem abandonou o veículo após os policiais o perseguirem, momento em que o indivíduo disparou contra os militares, que revidaram os tiros.

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Durante a ação, o homem foi atingido e precisou ser encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Lindas, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PMDF, o suspeito estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) desde 19 de agosto deste ano, após o descumprimento do benefício.

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A ocorrência foi registrada no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOSP) de Águas Lindas, onde um revólver calibre 38, com duas munições usadas e três intactas foram entregues.