Mãe de bebê encontrado carbonizado alega aborto espontâneo

25/09/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Recanto das Emas, local onde corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A mãe do bebê encontrado carbonizado em um amontoado de entulhos no Recanto das Emas foi identificada pela polícia no começo da tarde desta sexta-feira (25/9). A mulher de 35 anos foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento e, depois, à 27ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

Ao Correio, o tenente da PMDF Urtiga relatou ter recebido informações de populares sobre uma mulher grávida, moradora de um prédio próximo ao local onde o bebê foi encontrado. As equipes foram ao imóvel e a suspeita confessou o ato.

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Aos militares contou que, na quinta-feira (24/9), teve sangramentos intensos. Na madrugada, sentiu fortes cólicas e, ao urinar, sofreu aborto espontâneo. Nervosa, relatou ter colocado o corpo em um saco de lixo, saído de casa, caminhado por 50 metros e jogado o bebê em uma área de entulhos. Negou, no entanto, ter ateado fogo.

O companheiro da mulher também conversou com os policiais, mas disse que estava dormindo no momento em que a mulher cometeu o ato. O caso é investigado pela Polícia Civil.