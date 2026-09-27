Sindicato confirma greve dos rodoviários para esta segunda (28) no DF

A oferta previa aumento de 6% nos salários dos rodoviários - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Após assembleia realizada na manhã deste domingo (27/9), o sindicato dos rodoviários do Distrito Federal recusou as contra propostas apresentadas pelas empresas de ônibus, e decretaram greve a partir da 0h desta segunda-feira (28/9). A decisão foi tomada em reunião com membros da categoria no estacionamento do Conic.

Na assembleia realizada mais cedo no dia de hoje, as empresas concessionarias ofertaram o aumento de 6% nos salários e reajustes de até 11,88% nos benefícios. A oferta ainda previa a manutenção dos postos de trabalho de cobrador durante a vigência do acordo.

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Essa nova proposta superava a apresentada na sexta-feira (25/9) pelas empresas, mas não houve acordo entre as partes, e a greve segue confirmada. Até o momento não há previsão para o fim da paralisação.

Matéria em atualização