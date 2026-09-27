Incêndio atinge três barracos de madeira em assentamento de Sobradinho

Um incêndio atingiu três barracos de madeira na noite deste sábado (26/9), no assentamento Margarida Alves, localizado na região da Rota do Cavalo, em Sobradinho. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 20h52 para atender à ocorrência na DF-440, no km 12.
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Ao todo, cinco viaturas foram encaminhadas para o atendimento. No local, os bombeiros encontraram as três estruturas tomadas por chamas de grande intensidade. Segundo informações colhidas no local, os moradores já haviam começado a retirar objetos das residências e tentavam combater o fogo.
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As equipes isolaram a área e montaram linhas de mangueiras pressurizadas para combater diretamente as chamas. O incêndio foi controlado e, em seguida, os militares realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição.
Segundo o CBMDF, não há informações para determinar a dinâmica e as circunstâncias que deram origem ao incêndio.
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