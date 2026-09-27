Presidente do PT-DF espera apoio de Arruda: "Pauta programática"

O presidente do PT no Distrito Federal, Guilherme Sigmaringa, afirmou ao Correio neste domingo (27/9) que o partido busca uma aproximação com o ex-governador José Roberto Arruda e suas lideranças na última semana de campanha. Segundo ele, a expectativa é que Arruda apoie o candidato que estiver mais bem posicionado na disputa pelo Governo do Distrito Federal.
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“Nesta última semana é de mobilização, é rua, consolidar os apoios e ir atrás dos indecisos”, afirmou Sigmaringa. Ele citou a confirmação da impugnação da candidatura de Arruda como um dos acontecimentos que movimentaram a campanha e disse que os candidatos buscam se aproximar do eleitorado ligado ao ex-governador.
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De acordo com o presidente do PT-DF, a estratégia inclui conversas com Arruda e suas lideranças para uma construção programática. “Então é consolidar, estar na rua, aumentar a visibilidade dos nossos candidatos - desde o presidente até os nossos distritais -, e ir atrás de uma construção programática com o ex-governador Arruda, tratar com as suas lideranças, o que tem acontecido”, disse.
Questionado sobre a possibilidade de um apoio mais aberto de Arruda, Sigmaringa afirmou que há divergências históricas entre o PT e o grupo político do ex-governador, mas defendeu que eventuais acordos sejam construídos a partir de propostas.
“Veja, temos uma divergência histórica com o grupo, não com a pessoa do ex-governador. Há coisas que precisam ser conversadas. Acho que todo tipo de acordo tem que ser em cima de pauta programática, obviamente”, afirmou.
Segundo ele, o PT identifica coincidências entre as propostas e pretende utilizá-las para facilitar o diálogo com o eleitorado. Sigmaringa também afirmou que existe uma preocupação entre os candidatos que disputam o Governo do Distrito Federal em impedir a continuidade da atual gestão.
“Acredito que ele apostará naquele que estiver melhor posicionado para fazer esse embate, voltar a governar Brasília e tirar esse governo”, declarou.