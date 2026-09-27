Morre Filemon, renomado professor de português do DF, aos 67 anos

Faleceu na manhã deste domingo (27/9), o renomado professor, escritor e poeta Filemon Felix de Moraes, aos 67 anos de idade, após lutar contra um câncer. Ele morreu na casa onde morava em Olhos D'Água, município de Alexânia, Goiás.

Nascido em 23 de março de 1959 na cidade de Poconé, no Mato Grosso, Filemon contava com mais de 35 anos de experiência no ensino da Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Redação Discursiva e Redação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Estudar o português é investir na carreira

Ele foi membro da Academia da Língua Portuguesa, e fundou em Brasília o Curso Professor Filemon, um dos maiores estabelecimentos de ensino de português, curso gratuito com aulas focadas em concursos públicos, vestibulares e exames como o Enem. O curso já ajudou mais de 100 mil alunos a aprenderem de forma prática e inclusiva.

Filemon era o presidente da academia de letras de Águas Lindas, e escreveu 36 livros durante a carreira, sendo 26 deles didáticos e 10 literários.