Taguatinga Shopping une Halloween, sustentabilidade e impacto social

Mulheres em capacitação para cenografia sustentável transformam materiais recicláveis, gerando impacto social e novas oportunidades - (crédito: Divulgação)

O Taguatinga Shopping (TGS) vai realizar um workshop de cenografia sustentável para capacitar mulheres atendidas por instituições sociais do Distrito Federal. A formação acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, como parte da preparação para o evento de Halloween do shopping.

As participantes atuarão na montagem da cenografia do evento, que ocorre em18 de outubro e será produzida a partir de materiais reciclados e reutilizados. A iniciativa transforma a preparação de uma ação de entretenimento em uma oportunidade de impacto social.

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Suelen Emerick, coordenadora do TGS Solidário, braço social do shopping, afirma que a proposta foi pensar a sustentabilidade a partir do reaproveitamento de materiais e das oportunidades geradas no processo. Para produzir o cenário do Laboratório do Terror, tema deste ano, o TGS firmou parceria com a cooperativa Recicle a Vida.

O empreendimento vai adquirir os materiais reciclados necessários e contratar profissionais da cooperativa para atuar na montagem. Assim, parte dos resíduos do próprio shopping retorna ao espaço para integrar uma nova experiência.

Geração de renda para mulheres

A parceria do TGS Solidário com a Associação Despertar Sabedoria e a ONG Corrente do Bem cria novas oportunidades para mulheres da comunidade através de formação, geração de renda para mulheres e valorização pessoal.

Paloma Mel, presidente da Associação Despertar Sabedoria, acredita que a experiência fortalece a autoestima e faz com que as mulheres percebam sua capacidade de transformar as próprias histórias. A associação atua desde 2001 com projetos voltados à saúde e dignidade de mulheres em vulnerabilidade.

Andressa Sharon, fundadora da ONG Corrente do Bem, reforça a importância de projetos que unem conhecimento e prática. "Quando empresas, instituições e comunidade caminham juntas, como é o caso, o impacto pode ser muito maior", afirma.

Kátia Rodrigues da Silva, uma das participantes, sente-se empolgada. “O mais importante é saber que alguém olhou para a gente, acreditou no nosso potencial e investiu. Essa parceria faz as mulheres se sentirem vistas e valorizadas”, reforça.

Capacitação que vai além da teoria

O workshop será conduzido pelo Grupo Ciranda, empresa de Brasília especializada em cenografia que já realizou projetos para o "Na Praia Festival" e turnês de artistas nacionais. Durante a formação, as participantes terão contato com técnicas da área.

A experiência não termina na sala de aula: em 17 de outubro, as mulheres também participarão da montagem da decoração na Praça Central, acompanhando na prática os bastidores da produção.

Patrícia Araújo, fundadora do Grupo Ciranda, explica que a oportunidade é uma forma de colocar em prática a responsabilidade social. "Escolhemos a cenografia para gerar esperança e impactar positivamente a realidade das pessoas por meio da arte e do trabalho", afirma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.