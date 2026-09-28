Taguatinga Shopping une Halloween, sustentabilidade e impacto social

O Taguatinga Shopping (TGS) vai realizar um workshop de cenografia sustentável para capacitar mulheres atendidas por instituições sociais do Distrito Federal. A formação acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, como parte da preparação para o evento de Halloween do shopping.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As participantes atuarão na montagem da cenografia do evento, que ocorre em18 de outubro e será produzida a partir de materiais reciclados e reutilizados. A iniciativa transforma a preparação de uma ação de entretenimento em uma oportunidade de impacto social.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Loja colaborativa promove trabalho de artesãs na Feira da Torre
-
-
Instituto abre cursos gratuitos para mulheres
Suelen Emerick, coordenadora do TGS Solidário, braço social do shopping, afirma que a proposta foi pensar a sustentabilidade a partir do reaproveitamento de materiais e das oportunidades geradas no processo. Para produzir o cenário do Laboratório do Terror, tema deste ano, o TGS firmou parceria com a cooperativa Recicle a Vida.
Saiba Mais
- Cidades DF Cerca de 129 mil famílias no DF receberam o Gás do Povo em setembro
- Cidades DF Reitora da UnB chama ato de Wilker Leão de "inadmissível"
- Cidades DF "Temos duas mulheres do Lula contra duas do Bolsonaro", diz Michelle sobre disputa ao Senado
- Cidades DF "Está começando a virada destas eleições", afirma Kiko Caputo em Santa Maria
- Cidades DF "Essa é a hora da união", diz Bia Kicis em encontro com aliados
- Cidades DF Celina critica PT e diz que partido "abandonou" o DF
O empreendimento vai adquirir os materiais reciclados necessários e contratar profissionais da cooperativa para atuar na montagem. Assim, parte dos resíduos do próprio shopping retorna ao espaço para integrar uma nova experiência.
Geração de renda para mulheres
A parceria do TGS Solidário com a Associação Despertar Sabedoria e a ONG Corrente do Bem cria novas oportunidades para mulheres da comunidade através de formação, geração de renda para mulheres e valorização pessoal.
Paloma Mel, presidente da Associação Despertar Sabedoria, acredita que a experiência fortalece a autoestima e faz com que as mulheres percebam sua capacidade de transformar as próprias histórias. A associação atua desde 2001 com projetos voltados à saúde e dignidade de mulheres em vulnerabilidade.
Andressa Sharon, fundadora da ONG Corrente do Bem, reforça a importância de projetos que unem conhecimento e prática. "Quando empresas, instituições e comunidade caminham juntas, como é o caso, o impacto pode ser muito maior", afirma.
Kátia Rodrigues da Silva, uma das participantes, sente-se empolgada. “O mais importante é saber que alguém olhou para a gente, acreditou no nosso potencial e investiu. Essa parceria faz as mulheres se sentirem vistas e valorizadas”, reforça.
Capacitação que vai além da teoria
O workshop será conduzido pelo Grupo Ciranda, empresa de Brasília especializada em cenografia que já realizou projetos para o "Na Praia Festival" e turnês de artistas nacionais. Durante a formação, as participantes terão contato com técnicas da área.
A experiência não termina na sala de aula: em 17 de outubro, as mulheres também participarão da montagem da decoração na Praça Central, acompanhando na prática os bastidores da produção.
Patrícia Araújo, fundadora do Grupo Ciranda, explica que a oportunidade é uma forma de colocar em prática a responsabilidade social. "Escolhemos a cenografia para gerar esperança e impactar positivamente a realidade das pessoas por meio da arte e do trabalho", afirma.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.