Buraco do Jazz celebra 10 anos e encerra temporada com shows gratuitos

Público celebra o encerramento da temporada de 10 anos do Buraco do Jazz, festival que movimenta as noites de Brasília com música e cultura - (crédito: Divulgação)

O Buraco do Jazz, conhecido como "o mais fantástico menor festival de jazz do país", encerra em outubro a temporada comemorativa de 10 anos. O evento, que já soma mais de 350 edições, sendo 25 apenas em 2026, preparou uma programação especial de despedida para o público de Brasília.

Os encontros acontecem às quintas e sextas-feiras no Centro Cultural Três Poderes. Além dos shows, a programação inclui um concurso de cangas e a decoração colorida nas árvores, que transforma o local em uma instalação a céu aberto.

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“É justamente essa mistura que faz o Buraco do Jazz esse evento único. Não é apenas sobre assistir a um show. É sobre chegar, encontrar alguém conhecido, fazer novos amigos, estender a noite, descobrir uma banda, dançar, conversar, brindar e voltar para casa já pensando na próxima edição”, destaca Gustavo Frade, idealizador do evento.

Um até breve

A despedida começa em 1º e 2 de outubro, com as apresentações de Elias Augusto e Serpa Blues Band. Ao longo do mês, o palco recebe também MC Jazz, Molinas, Funklosofia e Procurados Blues Band, com uma seleção de diferentes sonoridades.

Para o encerramento, o festival preparou um grand finale de três dias. A maratona de shows começa na quinta-feira (22/10) com a banda Bivalves. Na sexta (23/10), Maíra Guedes comanda a noite. O sábado (24/10) reserva uma banda surpresa e o tradicional Encontro Racional para fechar a temporada.

Lavagem da Pira da Pátria

Para celebrar a parceria com o Centro Cultural Três Poderes, que recebe o evento desde 2020, o festival promove a lavagem da Pira da Democracia a partir de 29 de setembro. Segundo Frade, esta é a quarta vez consecutiva que a organização realiza a ação.

“Essa é uma tradição do Buraco do Jazz como forma de agradecer ao CC3P por abrir as portas para o festival e por acolher, durante todos esses anos, essa ocupação cultural. A lavagem é também uma maneira de renovar as energias para o próximo ciclo”, afirma Frade.

O evento tem entrada franca, com contribuição voluntária do público. Os encontros começam às 18h e os shows, às 20h.

Programação

01/10 - Quinta: ELIAS AUGUSTO

02/10 - Sexta: SERPA BLUES BAND

08/10 - Quinta: MC JAZZ

09/10 - Sexta: MOLINAS

15/10 - Quinta: FUNKLOSOFIA

16/10 - Sexta: PROCURADOS BLUES BAND

Encerramento

22/10 - Quinta: BIVALVES

23/10 - Sexta: MAÍRA GUEDES

24/10 - Sábado: banda surpresa, às 17h | Encontro Racional, às 20h.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.