Buraco do Jazz celebra 10 anos e encerra temporada com shows gratuitos

O Buraco do Jazz, conhecido como "o mais fantástico menor festival de jazz do país", encerra em outubro a temporada comemorativa de 10 anos. O evento, que já soma mais de 350 edições, sendo 25 apenas em 2026, preparou uma programação especial de despedida para o público de Brasília.
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Os encontros acontecem às quintas e sextas-feiras no Centro Cultural Três Poderes. Além dos shows, a programação inclui um concurso de cangas e a decoração colorida nas árvores, que transforma o local em uma instalação a céu aberto.
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“É justamente essa mistura que faz o Buraco do Jazz esse evento único. Não é apenas sobre assistir a um show. É sobre chegar, encontrar alguém conhecido, fazer novos amigos, estender a noite, descobrir uma banda, dançar, conversar, brindar e voltar para casa já pensando na próxima edição”, destaca Gustavo Frade, idealizador do evento.
Um até breve
A despedida começa em 1º e 2 de outubro, com as apresentações de Elias Augusto e Serpa Blues Band. Ao longo do mês, o palco recebe também MC Jazz, Molinas, Funklosofia e Procurados Blues Band, com uma seleção de diferentes sonoridades.
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Para o encerramento, o festival preparou um grand finale de três dias. A maratona de shows começa na quinta-feira (22/10) com a banda Bivalves. Na sexta (23/10), Maíra Guedes comanda a noite. O sábado (24/10) reserva uma banda surpresa e o tradicional Encontro Racional para fechar a temporada.
Lavagem da Pira da Pátria
Para celebrar a parceria com o Centro Cultural Três Poderes, que recebe o evento desde 2020, o festival promove a lavagem da Pira da Democracia a partir de 29 de setembro. Segundo Frade, esta é a quarta vez consecutiva que a organização realiza a ação.
“Essa é uma tradição do Buraco do Jazz como forma de agradecer ao CC3P por abrir as portas para o festival e por acolher, durante todos esses anos, essa ocupação cultural. A lavagem é também uma maneira de renovar as energias para o próximo ciclo”, afirma Frade.
O evento tem entrada franca, com contribuição voluntária do público. Os encontros começam às 18h e os shows, às 20h.
Programação
01/10 - Quinta: ELIAS AUGUSTO
02/10 - Sexta: SERPA BLUES BAND
08/10 - Quinta: MC JAZZ
09/10 - Sexta: MOLINAS
15/10 - Quinta: FUNKLOSOFIA
16/10 - Sexta: PROCURADOS BLUES BAND
Encerramento
22/10 - Quinta: BIVALVES
23/10 - Sexta: MAÍRA GUEDES
24/10 - Sábado: banda surpresa, às 17h | Encontro Racional, às 20h.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.