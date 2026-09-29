PSB oficializa apoio a Erika Kokay para o Senado Federal

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do DF oficializou, nesta terça-feira (29/9), o apoio formal à candidatura da deputada federal Erika Kokay (PT) ao Senado Federal. O anúncio foi feito durante ato político que reuniu dirigentes, parlamentares e candidatos na reta final da campanha para as eleições deste domingo (4/10).
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O evento contou com a participação de quadros históricos da política brasiliense, com destaque para os ex-governadores do DF Rodrigo Rollemberg (PSB) e Cristovam Buarque (PSB), ambos concorrendo à Câmara dos Deputados, e demais lideranças da legenda.
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A aliança consolida a convergência de lideranças do campo progressista da capital federal que possuem trajetórias políticas distintas, mas que já compartilham momentos de atuação conjunta tanto na política local quanto no Congresso Nacional. A presença de Rollemberg e Buarque ao lado de Erika visa simbolizar a rearticulação dessas forças políticas tradicionais do DF na reta final do pleito.
A adesão do PSB amplia o arco de coligações em torno da postulação da petista ao Senado, fortalecendo sua base partidária para a votação. Com esse reforço, a deputada passa a somar o apoio oficial de um bloco constituído por oito legendas: PT, PSB, PCdoB, PV, PSol, Rede Solidariedade, PDT e UP.
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