Preso por agressão a jovem no metrô havia sido condenado por desacato

A condenação é resultado de uma ocorrência registrada contra o suspeito em 24 de maio de 2021 - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O homem preso após agredir uma estudante de 17 anos dentro de um vagão do Metrô-DF, nessa segunda-feira (28/9), já havia sido condenado pela Justiça por outra ocorrência no sistema metroviário. Em 2021, Marcos Augusto Pereira de Souza, 24, recebeu pena de oito meses de detenção após resistir à prisão, morder o dedo de um agente de segurança, desacatar funcionários e danificar uma caixa de telefone durante uma abordagem na estação Asa Sul.

A condenação é resultado de uma ocorrência registrada em 24 de maio de 2021. Na ocasião, segundo a denúncia apresentada à Justiça, o homem entrou no primeiro vagão, exclusivo para mulheres, e começou a perturbar as passageiras. O Centro de Monitoramento do Metrô acionou os agentes de segurança, que foram até o carro para retirá-lo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os funcionários informaram que o indivíduo aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. Ao ser informado de que seria levado à delegacia após uma mulher relatar que havia sido agredida por ele, o homem teria reagido e resistido à abordagem. O agressor ofendeu os agentes com xingamentos, como "guardinhas de merda".

Na sentença, a Justiça considerou que ele havia cometido dois crimes em ações distintas e determinou que as penas fossem aplicadas de forma acumulativa. Ao final, a condenação ficou em oito meses de detenção pelos crimes de resistência e desacato.

Agressão



Cerca de cinco anos depois, o homem voltou a aparecer em uma ocorrência dentro do Metrô-DF. Desta vez, nessa segunda-feira (28/9). O veículo seguia em direção a Ceilândia, no trecho entre a Estação Metropolitana e a Ceilândia Sul, quando ele entrou no primeiro vagão às 6h26 com uma garrafa de vidro quebrada, objeto utilizado na agressão contra a jovem, que estava no vagão exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência.

De acordo com a Companhia do Metropolitano, o Centro de Monitoramento da Segurança (CMS) interveio e conteve o homem, que quebrou uma janela e tentou fugir com o trem em movimento. O suspeito apresentava comportamento agressivo, caiu na via e foi detido pelo Corpo de Segurança Operacional do Metrô (CSO).

Os agentes prestaram atendimento à jovem, estudante do Colégio Militar Dom Pedro II, e a encaminharam ao Hospital Brasília, em Águas Claras. O suspeito também foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), por conta dos ferimentos sofridos na queda. Após a avaliação médica, ele foi conduzido à 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para a adoção das providências cabíveis.

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%