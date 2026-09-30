Pecuária do DF: produção de ovos dispara e impulsiona setor

A produção de ovos de galinha impulsionou o setor pecuário do Distrito Federal em 2025 - (crédito: Leonardo Laporte/Pixnio)

A pecuária no Distrito Federal alcançou um valor de produção de R$ 488,6 milhões em 2025, um aumento nominal de 3,4% em relação ao ano anterior. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (30/9).

O resultado foi impulsionado principalmente pela aquicultura, que cresceu 33,7% e movimentou R$ 31,9 milhões. Já os produtos de origem animal somaram R$ 456,7 milhões, uma alta de 1,8% em comparação com 2024.

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Efetivos da pecuária

Apesar do crescimento no valor total, alguns rebanhos registraram queda. O efetivo de bovinos diminuiu 7,3%, totalizando 76 mil cabeças, enquanto o de suínos caiu 8,7%, com 146,7 mil animais. No entanto, o número de matrizes de suínos cresceu 182,8%, atingindo 16,6 mil cabeças.

O rebanho de galináceos, que inclui frangos de corte e poedeiras, encolheu 6,8%, chegando a 8,2 milhões de cabeças. O número de galinhas destinadas à produção de ovos teve uma redução de 12,7%, com 1,2 milhão de aves. Em contrapartida, a criação de codornas disparou 178,3%, com um total de 51,8 mil cabeças.

Outros rebanhos também apresentaram retração. O de equinos caiu 4,3%, para 17,1 mil cabeças, e o de ovinos recuou 6,6%, para 15,2 mil unidades.

Produção de origem animal

A produção de ovos de galinha foi o grande destaque do setor, com uma alta de 35,8%, alcançando 28,8 milhões de dúzias em 2025. Este item correspondeu a 81,8% do valor de produção de origem animal na capital federal, gerando R$ 373,8 milhões. Com isso, Brasília ocupa a nona posição no ranking nacional de valor de produção de ovos.

A produção de leite, por outro lado, caiu 3,8%, totalizando 32,6 milhões de litros e um valor de R$ 81,5 milhões. A produção de mel de abelha cresceu 17,4%, com 28,3 toneladas. Já a de ovos de codorna registrou queda de 4,9%, passando para 252 mil dúzias.

Piscicultura

A produção da piscicultura no Distrito Federal avançou 21,9%, atingindo 2,6 mil toneladas em 2025, o que resultou em um valor de R$ 31,3 milhões. A tilápia foi a principal espécie, representando 90% do total com 2,4 mil toneladas produzidas.

Outras espécies de destaque foram o grupo do pintado e cachara, com 118,7 mil quilos, e os chamados peixes redondos, como o tambaqui, cuja produção cresceu 21,9%, totalizando 71,8 mil quilos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.