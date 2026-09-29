TRE-DF cobra informações sobre ônibus que teriam levado apoiadores de Celina

Assessoria de Celina Leão afirmou que ônibus escolares usados em campanha são terceirizados - (crédito: Cedido ao Correio)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) determinou, nesta terça-feira (29/9), que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) entreguem, no prazo de cinco dias, informações sobre ônibus escolares que teriam sido utilizados no transporte de cabos eleitorais da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP).

A medida foi tomada em uma ação apresentada pela Federação PSDB-Cidadania contra a campanha de Celina. O processo apura o suposto uso de veículos do transporte escolar público em atos de campanha realizados em 22 e 23 de agosto, em Planaltina.

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A decisão determina que os órgãos forneçam à Corte dados de telemetria e GPS, rotas, ordens de serviço, históricos operacionais, vistorias e gravações de monitoramento urbano referentes aos veículos escolares relacionados ao caso.

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Além disso, o TRE-DF determinou a citação do vice-governador Gustavo Rocha (Republicanos) para integrar o polo passivo do processo. Segundo a decisão, Rocha deverá apresentar defesa no prazo de cinco dias e passará a figurar como litisconsorte passivo — situação na qual duas ou mais pessoas ou entidades respondem conjuntamente como réus em uma ação judicial.

Após o envio das informações pelos órgãos e a apresentação da defesa de Gustavo Rocha, o Ministério Público Eleitoral terá novo prazo para se manifestar sobre o encerramento da fase probatória e a apresentação das alegações finais.

Defesa

À época da divulgação das denúncias sobre o suposto uso de ônibus escolares do Governo do Distrito Federal (GDF) para transportar apoiadores da governadora e candidata à reeleição, a assessoria de Celina Leão negou irregularidades e afirmou que os veículos são terceirizados.

Em nota, a equipe de Celina informou que os ônibus foram contratados diretamente com as empresas responsáveis pelo serviço e pagos pelo Partido Progressista (PP). “O serviço é terceirizado e, nos fins de semana, os ônibus não prestam serviço ao GDF, podendo ser contratados por quem quer que seja diretamente junto às empresas que operam os ônibus”, informou a assessoria.