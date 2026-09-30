Cruzeiro define novos horários para quiosques, bares e restaurantes

A Administração Regional do Cruzeiro estabeleceu novos horários de fechamento para quiosques, bares e restaurantes da região. A ordem foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (30/9), definindo regras para o encerramento das atividades nos estabelecimentos comerciais.
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A nova norma determina o horário limite de 23h para estabelecimentos próximos às áreas residenciais, valendo para todos os dias da semana. Antes, eles podiam funcionar até 0h ou 1h, dependendo do dia da semana. Já os localizados em áreas de uso misto devem encerrar as atividades à 0h, de domingo a quinta-feira, e à 1h às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados.
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Os empreendimentos de áreas comerciais seguem o mesmo padrão dos mistos. Encerram suas atividades a 0h, de domingo a quinta-feira, e a 1h às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados.
O cumprimento da ordem será fiscalizado pelo DF Legal e Ibram, com suporte das forças de segurança pública. Estabelecimentos que descumprirem as regras e condições estipuladas na norma estarão sujeitos à aplicação de multas, interdição e instauração de processo para suspensão ou cassação da Licença de Funcionamento (Alvará)
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