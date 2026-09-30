Leila do Vôlei para o Senado: veja o número

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Na data, os eleitores vão às urnas para escolher governadores, deputados federais e estaduais ou distritais, além de presidente da República e senadores.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Como votar para senador
Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número de três dígitos do candidato escolhido. A candidata Leila do Vôlei, do PDT, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 123.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Após inserir os algarismos, o eleitor precisa conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela correspondem à sua escolha.
Se todas as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para finalizar a votação para o cargo.
Saiba Mais
- Cidades DF PMDF recebe 242 novas viaturas para reforço na segurança
- Cidades DF Preso por matar jovem a pauladas e perfurar pescoço com chave de fenda
- Cidades DF Transporte gratuito no DF para as eleições: saiba como vai funcionar em 4 de outubro
- Cidades DF Justiça decreta prisão preventiva de homem que atacou adolescente no metrô
- Cidades DF Famílias afetadas por desocupação no Noroeste têm prorrogação em benefício
- Cidades DF Obituário: 48 funerais nesta quarta-feira (30/9); confira lista
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.