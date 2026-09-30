Leila do Vôlei para o Senado: veja o número

Leila do Vôlei, candidata ao Senado pelo Distrito Federal, disputa uma vaga nas Eleições 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Na data, os eleitores vão às urnas para escolher governadores, deputados federais e estaduais ou distritais, além de presidente da República e senadores.

Como votar para senador

Para registrar o voto, o eleitor deve digitar na urna o número de três dígitos do candidato escolhido. A candidata Leila do Vôlei, do PDT, concorre a uma das vagas ao Senado pelo DF com o número 123.

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Após inserir os algarismos, o eleitor precisa conferir se a foto, o nome, o número e o partido que aparecem na tela correspondem à sua escolha.

Se todas as informações estiverem corretas, basta apertar o botão verde "confirma" para finalizar a votação para o cargo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.