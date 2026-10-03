Longe de casa, perto da urna: como 14 mil pessoas votam em trânsito no DF

Mala pronta, passagem comprada ou indecisão sobre a troca de domicílio eleitoral. O problema é: "Como vou votar?". A alternativa para quem vai passar o dia das eleições longe de casa é o voto em trânsito. Trata-se da transferência temporária da seção eleitoral, que permite à pessoa exercer seu direito mesmo estando em uma cidade que não a do domicílio registrado. No primeiro turno das eleições deste ano, cerca de 14,2 mil eleitores vão votar dessa forma no Distrito Federal.

É o caso de Karla Mendes, 56 anos. Ela se mudou do Rio de Janeiro (RJ) para Brasília há dois anos e ainda não havia decidido se mudaria o título. Na dúvida em como faria no dia do pleito, cogitou voltar à capital carioca na data. No entanto, como sairia muito caro, decidiu se cadastrar para o voto em trânsito. Ela conta que tudo foi resolvido pela internet com tranquilidade e em poucos cliques. "Para votar ao menos para presidente, resolvi fazer o voto em trânsito pela primeira vez", conta.

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Quem for votar em trânsito em uma cidade que fica no mesmo estado em que possui domicílio eleitoral pode votar para todos os cargos. Se o pedido for para um lugar em outro estado, a pessoa só poderá votar para presidente.

CID-Voto em transito (foto: Valdo Virgo)

O advogado de direito eleitoral Athirson Ferreira do Nascimento explica o motivo dessa regra. "O eleitor só pode votar nos cargos que dizem respeito à sua circunscrição, ou seja, ao território em que está alistado. Na eleição presidencial, a circunscrição é o país inteiro. Nas eleições para governador, senador e deputados, é o estado", reforça.

O especialista alerta que quem é do entorno do DF, com título em Goiás, e for votar em Brasília só pode escolher o presidente. Ele também faz a ressalva de que a transferência só pode ser pedida para locais de votação nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, definidos pelos tribunais regionais eleitorais. "Quem se habilitou fica apto a votar apenas no novo local escolhido e deve conferir o endereço antes de sair de casa", explica.

Aqueles que fizeram a solicitação não podem votar na seção de origem. O prazo para cancelar o pedido já se encerrou. Portanto, se o eleitor não estiver no local cadastrado para o voto em trânsito no dia das eleições, ele terá que justificar o voto. Além disso, no dia, é importante lembrar de levar documento com foto e o E-título. "Por fim, nada disso muda o título de ninguém. Após o pleito, o título volta automaticamente à seção de origem, sem necessidade de novo requerimento", afirma.

Em família

A experiência de Nathália Camacho, 32 anos, com o cadastro on-line também foi tranquila. Tão logo o prazo abriu para solicitar o voto em trânsito, ela fez o pedido. Moradora de Brasília há anos, ela estará em São Paulo, seu estado natal. A advogada conta que gosta de acompanhar a atividade política do local com a família. "Em casa, temos a tradição de acompanhar a apuração juntos, mesmo tendo posicionamentos divergentes", diz.

Para a advogada, planejar-se com antecedência é essencial para não perder seu direito ao voto, mesmo estando longe de casa. "Sou uma eterna estudante de humanidades e acredito piamente na expressão democrática de um povo. Defendo que a liberdade de um povo de escolher seu representante não tem preço. E, não tendo preço, tem que ser incentivado e contar com a participação de todos, dos menores rincões do país, às capitais de cada estado", afirma.

Caso o eleitor tenha a habilitação para votar em trânsito, mas não conseguiu comparecer ao local escolhido, ele deve justificar o voto. O primeiro turno ocorre neste domingo (4/10), e as seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília.

Em 2026, o cadastro pôde ser feito tanto para o primeiro turno quanto para o segundo, ou para os dois. Ficou interessado em saber como fazer para votar em trânsito da próxima? O pedido deve ser feito, pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). No lado direito da página inicial, é preciso clicar no link de Autoatendimento. Em seguida, a pessoa deve clicar em "fazer transferência temporária do local de votação" e preencher seus dados. A solicitação também pode ser feita presencialmente em um cartório eleitoral ou na Central de Atendimento ao Eleitor. É necessário levar um documento oficial com foto.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates