Vendas em baixa e ofensas: a rotina de quem comercializa artigos de candidatos

Por volta das 11h desta sexta-feira (2/10), Regivan da Silva, 46 anos, organizava em três varais as toalhas com o rosto dos dois candidatos à Presidência mais cotados nas intenções de votos. Os tecidos estampam as cores das campanhas de cada um, além de frases de efeito associadas aos postulantes. Também há redes — essas de cores diversas. "As bandeiras estão em falta", comenta.

O engajamento no serviço, com presença na Epia Sul todos os dias, não tem rendido tanto lucro quanto o esperado. "Na eleição passada, as vendas foram bem melhores." Em média, 30 toalhas são comercializadas por dia, principalmente no fim da tarde. Cada uma custa R$ 50. "É muito comum os motoristas passarem de carro buzinando. Alguns gritam e comemoram, outros 'apelam'. Às vezes, gritam 'tira esse ladrão daí'. Eu brinco, respondendo 'qual deles?'".

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Apesar de estar apenas trabalhando, Regivan também é alvo de ofensas. "Já fui xingado várias vezes. Infelizmente, as pessoas levam muito para o pessoal", acrescenta. Mas ele não se abala. "Eu deixo para lá. Cada um tem seu posicionamento, assim como tenho o meu. Nem por isso priorizo só um candidato em meus produtos. Trabalho é trabalho", destaca.

Depois do fim das eleições, que podem ser decididas no próximo domingo (4/10), ele retoma as vendas de toalhas e bandeiras de times de futebol. "Essas saem bem. Inclusive, você torce para qual?", questionou à reportagem, antes de terminar a arrumação dos itens nos três varais.





O que pode e o que não pode

No próximo domingo, cada eleitor fará seis escolhas para os cargos de deputado federal, estadual ou distrital, dois senadores, governador e presidente. Confira o que é permitido e proibido para exercer seu direito ao voto sem cometer crimes eleitorais:

Celular fora da cabine: o eleitor deverá deixar o aparelho com a mesa receptora antes de se dirigir à urna.

Manifestação silenciosa: o eleitor pode usar bandeiras, broches, adesivos e camisetas. No entanto, manifestações coletivas, ruidosas ou que tentem influenciar outros eleitores são proibidas. A distribuição de camisetas também é vetada.

Boca de urna: pedir votos, distribuir propaganda ou aliciar eleitores perto dos locais de votação no dia do pleito é considerado crime eleitoral.

Cola eleitoral: o eleitor pode levar uma "cola" em papel para a cabine. É permitido anotar os números dos candidatos e consultar o lembrete no momento de registrar o voto na urna eletrônica.

Pessoas com mais de 80 anos têm prioridade na fila de votação, independentemente do horário de chegada. Já eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem contar com o auxílio de uma pessoa de sua escolha.

A urna eletrônica dispõe de recursos como áudio, fones descartáveis, teclado em Braille e intérprete de Libras. O acesso com cão-guia também é permitido.

O voto de eleitores indígenas é assegurado, e eles podem se expressar em suas línguas maternas. Além disso, todo trabalhador tem o direito de se ausentar do serviço pelo tempo necessário para votar, sem prejuízo no salário.

Os portões dos locais de votação fecham às 17h, no horário de Brasília. Após esse horário, apenas quem já estiver na fila poderá votar.