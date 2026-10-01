Mulher tem cão furtado por um homem durante passeio na Asa Sul. Veja vídeo

O furto teria acontecido quando a tutora estava passeando com os outros dois cães pelas quadras da 303 Sul - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma cachorra da raça Yorkshire Terrier foi furtada, na manhã desta quinta-feira (1º/10), na Asa Sul. O furto teria acontecido quando a tutora estava passeando com os outros dois cães pelas quadras da 303 Sul.

Segundo as imagens das câmeras de segurança, a Mini — como a dona chama o animal — tinha ficado para trás durante o passeio e interagido com um homem. É possível ver que o suspeito olha para os lados, pega a cachorra e sai pelas entrequadras.

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De acordo com a tutora Samara Vieira, os cães eram tranquilos e apenas um dos animais que ficavam na coleira, enquanto a Mini e o cachorro ficaram livres. “Elas não nunca saíam de perto, mas também são bastantes dóceis e a Mini é pequeninha. Mas o cara viu que eu era a dona das cachorras e eu estava no telefone e nem atentei”, narra. “Eu apenas continuei andando e, quando fui me dar conta da Mini, ela já tinha sumido.”

Após o ocorrido, a tutora chegou a pedir informações para os vizinhos em que resgatou a filmagem. Diante dos fatos, Samara foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

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Samara está na busca de informações que possam localizar o animal. Caso tenha informações sobre a cachorra Mini, é possível contatar Samara Vieira através do telefone (61) 99663-4567.

*EStagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti