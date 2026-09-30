Urutau é resgatado pela polícia em residência na região de Taguatinga

A ave foi encontrada em uma residência na CSB 05, em Taguatinga - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram, nesta quarta-feira (30/9), um urutau em uma residência localizada na CSB 05, em Taguatinga.

Também chamada de mãe-da-lua, ave-fantasma ou pássaro-pau, é uma ave silvestre que tem hábitos noturnos e se alimenta de insetos. Conhecida pela plumagem que imita a casca da madeira, é encontrada em Brasília e em todo o Cerrado.

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A equipe foi acionada por meio do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM). No local, os agentes encontraram o animal em situação de vulnerabilidade e com sinais visíveis de debilidade física. Após o resgate, a ave foi encaminhada ao Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), onde passa por atendimento veterinário especializado e permanece sob cuidados para recuperação.