Carro capota e deixa mulher ferida no Lago Oeste

Um carro capotou na manhã desta quinta-feira (1º/10), na altura do Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher que dirigia o veículo teve que ser encaminhada para o hospital devido aos ferimentos.
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Os bombeiros encontraram no local um Volkswagen Up Branco capotado. Após o acidente, a vítima do sinistro de trânsito ainda estava dentro do veículo.
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A mulher foi retirada do automóvel e imobilizada, conforme o protocolo de trauma. Segundo os bombeiros, a vítima queixou-se de dores na cabeça e na coluna, sendo encaminhada para o hospital consciente e orientada.
Uma pessoa indicada pela motorista ficou responsável pelo veículo avariado. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.
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