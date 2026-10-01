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Carro capota e deixa mulher ferida no Lago Oeste

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher queixou-se de dores na cabeça e na coluna, sendo encaminhada para o hospital consciente e orientada

Os militares localizaram um Volkswagen Up branco capotado, com avarias no para-brisa e pneus - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Os militares localizaram um Volkswagen Up branco capotado, com avarias no para-brisa e pneus - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou na manhã desta quinta-feira (1º/10), na altura do Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher que dirigia o veículo teve que ser encaminhada para o hospital devido aos ferimentos.

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Os bombeiros encontraram no local um Volkswagen Up Branco capotado. Após o acidente, a vítima do sinistro de trânsito ainda estava dentro do veículo.

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A mulher foi retirada do automóvel e imobilizada, conforme o protocolo de trauma. Segundo os bombeiros, a vítima queixou-se de dores na cabeça e na coluna, sendo encaminhada para o hospital consciente e orientada.

Uma pessoa indicada pela motorista ficou responsável pelo veículo avariado. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do sinistro de trânsito.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 01/10/2026 16:17
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