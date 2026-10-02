A dois dias da eleição, Augusto Cury convoca protesto em frente ao STF

O presidenciável do Avante convocou imprensa e apoiadores para uma entrevista coletiva na Praça dos Três Poderes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) anunciou que fará, nesta sexta-feira (2/10), uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Marcado para às 12h, o ato será dedicado a críticas à atuação do Judiciário na reta final da campanha e ao que o presidenciável considera interferências no processo eleitoral e na liberdade de expressão.



Cury afirmou que decidiu abrir mão da comemoração de aniversário com a família para viajar à capital federal e participar do protesto.

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“Eu, Dr. Augusto Cury, candidato à presidência da República, diante dos últimos acontecimentos envolvendo o TSE e o STF, que indiretamente comprometeram a liberdade de expressão, deixo de comemorar meu aniversário com minha família e me dirijo a Brasília, de onde farei um protesto na frente do STF, revelando minha indignação e demonstrando que a democracia brasileira está morrendo.”

Além da manifestação, o candidato fará uma entrevista coletiva no local. Na convocação, ele chamou apoiadores e integrantes da imprensa para acompanhar o ato.

“Os aguardo na entrevista coletiva ao meio-dia.”

Judiciário no centro da reta final

A manifestação ocorre dois dias antes do primeiro turno e depois de uma sequência de decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do STF que repercutiram diretamente na campanha presidencial.

Um dos episódios mais recentes envolveu o último debate previsto pela TV Globo antes da votação. A emissora cancelou o encontro na noite de quinta-feira (1º/10), depois de decisões judiciais que alteraram as condições inicialmente estabelecidas para o programa e da desistência de candidatos. Cury estava entre os presidenciáveis que haviam confirmado participação.

Horas antes, o ministro Gilmar Mendes, do STF, havia determinado a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate. A decisão contrariou entendimentos anteriores do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e da ministra Cármen Lúcia, do Supremo, que haviam rejeitado pedidos relacionados à participação do candidato. No TSE, outra decisão também havia determinado que a emissora não exibisse um púlpito vazio para representar a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



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As duas Cortes já haviam entrado em rota de decisões diferentes dias antes, em uma disputa envolvendo publicações sobre Nossa Senhora Aparecida. André Mendonça, no TSE, havia determinado a retirada de conteúdos das redes sociais. No domingo (27/9), Flávio Dino, do STF, cassou parte da ordem sob o argumento de preservar as liberdades de expressão e religiosa, levando o caso novamente ao centro das discussões entre os tribunais.



É nesse ambiente de judicialização de temas da campanha que Cury realiza a manifestação desta sexta-feira. O ato está previsto para começar ao meio-dia, em frente à sede do STF, na Praça dos Três Poderes.