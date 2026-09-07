Plano de Cury para os atos do 8/1: rever casos na 1ª semana de governo

Augusto Cury (Avante) detalha planos para revisar processos do 8 de Janeiro se eleito presidente, conforme declaração em sabatina - (crédito: Reprodução/Jovem Pan)

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou que, se eleito, pretende receber um relatório sobre os processos dos atos de 8 de Janeiro na primeira semana de governo. A intenção é revisar os casos individualmente. Ele também defende que a "grande maioria" dos presos deveria estar em liberdade.

"Na primeira semana que eu estiver no governo, se a sociedade brasileira me escolher, eu quero um relatório de tudo", disse o candidato durante sabatina da Jovem Pan nesta segunda-feira (7/9). "Ninguém fica para trás que foi injustiçado."

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Ao ser questionado, Cury confirmou que faria uma análise de cada caso e considera necessário rever penas que avalia como excessivas. "A grande maioria tem que estar fora", declarou sobre as pessoas que permanecem presas ou sob medidas de restrição.

O presidenciável ainda mencionou a discussão sobre a dosimetria das penas. Segundo ele, advogados deveriam provocar o Judiciário para buscar a revisão de condenações consideradas altas.

Sobre a caracterização dos atos, Cury afirmou que, para alguns analistas, houve intenção de golpe, mas não sua materialização. Ele citou o ex-ministro José Múcio e outros juristas como referências para essa avaliação, sem detalhar os pareceres.

Cury também relatou que conversou no domingo (6/9), com Paulinho da Força e com o ex-presidente Michel Temer. No entanto, não especificou na entrevista se os processos do 8 de Janeiro foram o tema dos encontros.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.