Incêndio atinge residência em Santa Maria e causa a morte de gato

Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira (2/10), uma edificação situada na QR 202, da Santa Maria. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um gato morreu no local por conta das chamas.
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Ao chegar no endereço indicado, os militares constataram que a residência havia sido consumida pelo fogo. Diante dos fatos, os bombeiros iniciaram o combate e extinção das chamas para evitar que o incêndio fosse para as casas vizinhas.
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No imóvel, residiam uma mãe e três crianças, que foram atendidas pela equipes de socorro, sem apresentar lesões ou inalação de fumaça, por isso foi descartada a indicação de transporte ao hospital. Segundo a CBMDF, o gato encontrado morto no local era animal doméstico da família.
Após a extinção das chamas, os cuidados da casa ficaram sob responsabilidade dos envolvidos. Não há informação de como o incêndio ocorreu porque a perícia foi dispensada pela moradora.
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