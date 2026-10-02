Mulher é presa por abandono de incapaz na Asa Norte

Mulher deixou filho de cerca de cinco meses sozinho em apartamento por mais de duas horas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma mulher de 28 anos por abandono de incapaz, na madrugada desta sexta-feira (2/10), após um bebê de cerca cinco meses ser encontrado sozinho em um apartamento na Asa Norte. A mulher foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia.

A PMDF foi acionada por volta de 23h para atender uma ocorrência em que uma mulher estaria alterada e quebrando objetos no interior de um bar e danificando veículos nas dependências de um apart-hotel no Setor de Hotéis e Turismo Norte. De acordo com a corporação, a mulher apresentava comportamento bastante exaltado.

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Durante o atendimento, um dos seguranças informou aos policiais que a mulher tinha um filho de cerca de cinco meses e que a criança estaria sozinha no apartamento há mais de duas horas. A equipe solicitou, então, que a mulher levasse os policiais até o imóvel. No local, os policiais localizaram a criança sem a presença de nenhum responsável.

Segundo a PMDF, a mulher apresentava sinais aparentes de embriaguez, proferia frases desconexas e disse ter sido vítima de agressão. Com o relato, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atendimento.

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As testemunhas do caso, porém, afirmaram que as lesões apresentadas pela mulher aconteceram quando ela tentava danificar veículos estacionados no hotel. Durante o processo, ela também teria sofrido uma queda que causou parte dos machucados.

Além de abandono de incapaz, a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de dano e conduzida à delegacia. Foram feitas tentativas de acionamento do Conselho Tutelar e, na ausência de familiares no Distrito Federal, uma pessoa próxima à responsável se disponibilizou a assumir os cuidados imediatos da criança e a contatar familiares.

*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes