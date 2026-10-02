Detento faz prisioneiro refém na Papuda, engole faca e é rendido

Durante os procedimentos, o raio-x identificou uma segunda arma artesanal que o autor do crime engoliu e que foi descoberta após a ocorrência - (crédito: Divulgação/PPDF)

Um detento da Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), no Complexo da Papuda, fez outro preso refém e o ameaçou com uma arma artesanal na manhã desta sexta-feira (2/10). Depois de duas horas de negociação, a Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) resolveu o conflito. Ninguém se feriu.

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O caso começou por volta das 6h45, quando as equipes da PPDF foram acionadas para negociar com o preso. Os agentes conseguiram que o homem se entregasse, sem ferir o outro prisioneiro. Após o acontecimento, os dois internos receberam atendimento médico. Durante os procedimentos, o raio-x identificou uma segunda arma artesanal que o autor do crime engoliu e que foi descoberta após a ocorrência.

Os dois foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis. A arma utilizada na ocorrência foi apreendida. Ainda não há informações sobre a retirada da faca do abdômen do homem.

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As equipes policiais também realizaram uma revista geral na ala, mas nenhum material irregular foi localizado. Os procedimentos do caso ainda estão em andamento.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

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