Em Águas Claras, Paula Belmonte defende renovação e projeta 2º turno

Na reta final do primeiro turno, Paula Belmonte (PSDB) descartou aderir à polarização política nacional - (crédito: Iago Mac Cord/CB/ DA Press)

Em agenda de campanha nesta sexta-feira (2/10), em Águas Claras, Paula Belmonte (PSDB) defendeu a renovação política e projetou sua ida ao segundo turno no pleito marcado para este domingo (4/10). A candidata ao GDF aproveitou o contato direto com os moradores para apresentar propostas voltadas ao fortalecimento do comércio local, à melhoria da mobilidade urbana e ao reforço da segurança pública na região.

A tucana reforçou a dimensão humana e o compromisso ético de sua caminhada até as urnas nesta reta final de campanha. "Precisamos mostrar que a política é do bem, da honestidade, dos direitos humanos, do social e do cuidado. Então, estou feliz por mostrar essa oportunidade e vamos vencer, porque no dia 4 de outubro estaremos no segundo turno, se Deus quiser", afirmou.

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Na infraestrutura, a candidata destacou a necessidade urgente de investir no sistema de metrô para otimizar o fluxo de passageiros entre Águas Claras e o Plano Piloto, reduzindo o tempo gasto diariamente no trânsito. Para estruturar suas diretrizes de mobilidade urbana, Paula assumiu o compromisso de incorporar propostas do plano de governo do ex-governador José Roberto Arruda.

Entre as medidas anunciadas estão a expansão da malha metroviária para regiões como Santa Maria, Águas Lindas, Samambaia e Asa Norte — visando atender aos estudantes da Universidade de Brasília (UnB) —, além da implantação de BRT e monotrilho em Planaltina.

Diante das demandas comunitárias locais, Paula comprometeu-se a ampliar o efetivo e a estrutura da Polícia Militar nas ruas de Águas Claras, valorizando o batalhão local em razão da intensa circulação de pedestres e famílias. Adicionalmente, ressaltou que o crescimento demográfico do bairro justifica a instalação de equipamentos públicos essenciais, como creche pública, escola pública e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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A postulante detalhou sua visão administrativa voltada ao rigor na gestão dos recursos e ao acolhimento social. "O governo Paula Belmonte é o governo do cuidado, que tem cuidado com o nosso orçamento, cuidado para que não haja corrupção e cuidado com as pessoas. É isso o que nós defendemos", destacou a candidata.

Suas propostas sociais preveem assistência a mães de pessoas com deficiência, crianças, adolescentes e moradores em situação de vulnerabilidade, unindo acolhimento a políticas públicas efetivas. A candidata enfatizou ainda sua trajetória pessoal formada integralmente no ensino público, defendendo a educação como um instrumento transformador no DF.

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Na reta final do primeiro turno, Paula Belmonte descartou aderir à polarização política nacional e reforçou que manterá a estratégia de campanha "olho no olho" e "pé no chão" em um eventual segundo turno. Ao tratar das relações institucionais com a esfera federal, a postulante garantiu estabilidade administrativa e foco exclusivo na população da capital.

"Eu sei que serei a governadora da capital federal que sedia a presidência da República. Qualquer presidente que estiver no Palácio do Planalto terá da minha parte a responsabilidade de dar segurança pública e governabilidade no Distrito Federal, mas sempre lembrando que eu vou defender os brasilienses", disse.