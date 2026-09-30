Pesquisa Correio/Opinião: Celina tem 53,1% dos votos válidos e Grass, 27,4%

A quinta rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política aponta a vitória de Celina Leão (PP) no próximo domingo na disputa pelo Palácio do Buriti. No cenário dos votos válidos, a governadora que disputa a reeleição aparece com 53,1%. O segundo colocado é Leandro Grass (PT), que soma 27,5%. Paula Belmonte (PSDB) vem em terceiro, com 9,7%; seguida de Ricardo Cappelli (PSB), com 3,5%; Kiko Caputo (Novo), com 2,8%; e Samara Mineiro (UP), com 1,5%. Os demais candidatos não alcançam 1%.

Pesquisa VOTOS VÁLIDOS (foto: Valdo Virgo)

A vantagem de Celina para a eleição ainda no primeiro turno extrapola a margem de erro, que é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi a campo entre 26 e 28 de setembro, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia negado o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do DF.

Foram ouvidas 1.225 pessoas em 31 das 33 regiões administrativas, de forma presencial. A consulta foi registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-00922/2026.



Na pesquisa espontânea, Celina conta com 31,3%. Essa consulta é a que registra os votos consolidados porque o entrevistado aponta de cabeça, sem que lhe seja apresentado um cartão com os candidatos, o nome de sua preferência. Leandro Grass aparece com 17,4%; e Paula Belmonte, com 3,9%. Arruda, mesmo não estando mais no páreo, é lembrado por 2,5%. Cappelli tem 1,7%; e Kiko Caputo, 1,3%. O número de indecisos chega a 30,9% e 10,6% vão votar em branco ou nulo.



Leia também: Leila e Bia travam disputa acirrada pela 2ª vaga no Senado pelo DF

Um comparativo dos votos da consulta estimulada, considerando os percentuais de indecisos, brancos e nulos, mostra o crescimento de Leandro Grass. O petista tinha 14,2% em 31 de agosto; 19,6% em 19 de setembro; e agora, 21,9%.

Pesquisa GDF (foto: Valdo Virgo)

Mas esse avanço não é suficiente, segundo a pesquisa, para levar a disputa para o segundo turno. Celina tinha 38,9%, oscilou para 37,2% e agora chega a 42,2%. Paula Belmonte saiu de 7% para 9,8% e chegou a 7,7%. Cappelli manteve 3,3% nas rodadas anteriores e agora está com 2,8%. Já Kiko Caputo tem agora 2,2%. O candidato do Novo contava com 3,2%, na rodada anterior e 2,7% em 31 de agosto.

Pesquisa SEGUNDO TURNO (foto: Valdo Virgo)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Rejeição



Na rejeição, Leandro Grass aparece em primeiro, com 32,1%, em empate técnico com Celina, que tem 31,2%. Kiko Caputo tem 7,4%; Cappelli, 6,1%; e Paula Belmonte, 5,7%. Samara Mineiro é a que conta com a menor taxa de rejeição, com 3,5%, em seguida vem Elisson (Agir), com 3,8%; Professor Robson (PSTU), com 4,6%; Expedito Mendonça (PCO), com 4,8%; e Rico Pinheiro (PRTB), 5,1%.

Caso haja um segundo turno em 25 de outubro, a pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política indica que a vitória, dentro das condições atuais, será de Celina Leão. Ela conta com 50,8% das intenções de votos contra 32,9% de Leandro Grass.

Pesquisa REJEIÇÃO (foto: Valdo Virgo)









