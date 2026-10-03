Erika Kokay encerra campanha e mobiliza eleitores

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a deputada federal Erika Kokay (PT), participou de carreata em Ceilândia e Taguatinga ao lado de Leandro Grass (PT), que concorre ao Governo do Distrito Federal, neste sábado (3/9), e participou de mobilização pela democracia.

Erika Kokay encerrou seu último dia de campanha nas ruas ao lado de apoiadores e de candidatos do campo político de Luiz Inácio Lula da Silva.

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Mesmo sob chuva, cerca de 100 carros participaram da mobilização, que saiu da QNN 27, em Ceilândia, e seguiu em direção a Taguatinga Sul.

A candidata acompanhou o percurso em trio elétrico ao lado de Grass, da candidata a vice-governadora Dora Gomes e do candidato à Câmara Legislativa Chico Vigilante.

Durante o ato, Erika kokay reforçou a defesa da democracia como uma das mensagens centrais de sua candidatura e fez um chamado à participação dos eleitores nas urnas.

No encerramento da campanha, Erika voltou a defender que a eleição deste domingo representa uma escolha sobre os rumos do país e do Distrito Federal e pediu que os eleitores compareçam às urnas.

“A democracia não é algo que está dado para sempre. Ela precisa ser defendida todos os dias. Amanhã é dia de ir às urnas, defender a democracia e escolher o futuro que queremos construir. Peço o seu voto para continuar essa luta no Senado Federal”, afirmou Erika Kokay.