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ELEIÇÕES

Erika Kokay encerra campanha e mobiliza eleitores

A candidata ao Senado participou de carreata nas ruas ao lado de Leandro Grass

Erika Kokay em discurso de campanha - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)
Erika Kokay em discurso de campanha - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a deputada federal Erika Kokay (PT), participou de carreata em Ceilândia e Taguatinga ao lado de Leandro Grass (PT), que concorre ao Governo do Distrito Federal, neste sábado (3/9), e participou de mobilização pela democracia. 

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Erika Kokay encerrou seu último dia de campanha nas ruas ao lado de apoiadores e de candidatos do campo político de Luiz Inácio Lula da Silva. 

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Mesmo sob chuva, cerca de 100 carros participaram da mobilização, que saiu da QNN 27, em Ceilândia, e seguiu em direção a Taguatinga Sul.

A candidata acompanhou o percurso em trio elétrico ao lado de Grass, da candidata a vice-governadora Dora Gomes e do candidato à Câmara Legislativa Chico Vigilante. 

Durante o ato, Erika kokay reforçou a defesa da democracia como uma das mensagens centrais de sua candidatura e fez um chamado à participação dos eleitores nas urnas.

No encerramento da campanha, Erika voltou a defender que a eleição deste domingo representa uma escolha sobre os rumos do país e do Distrito Federal e pediu que os eleitores compareçam às urnas.

 “A democracia não é algo que está dado para sempre. Ela precisa ser defendida todos os dias. Amanhã é dia de ir às urnas, defender a democracia e escolher o futuro que queremos construir. Peço o seu voto para continuar essa luta no Senado Federal”, afirmou Erika Kokay.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 03/10/2026 15:29
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