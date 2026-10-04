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Previsão do tempo: domingo de eleição deve ser de pancadas de chuva

A tarde deste domingo (4/10) deve ser marcada por pancadas de chuva no DF, de acordo com o Inmet. A região está sob alerta amarelo de Perigo Potencial para Tempestade

Chuva no DF - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Chuva no DF - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Os eleitores do Distrito Federal podem preparar o guarda-chuva para votar. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF deve registrar pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde deste domingo (4/10). À noite, a expectativa é de trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 18°C e 26°C.

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Desde sábado (3), o DF está sob aviso amarelo de Perigo Potencial para Tempestade. O alerta prevê volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h — podendo atingir até 50 mm no dia —, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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Embora o risco de transtornos como alagamentos, queda de galhos ou cortes de energia seja baixo, é recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione próximo a torres de transmissão e placas publicitárias durante as rajadas de vento.

Também é indicado que a população evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 05:00
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