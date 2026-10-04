Cappelli rejeita pesquisas e diz estar confiante em segundo turno no DF

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Cappelli, afirmou neste domingo (4/10) estar confiante de que disputará o segundo turno das eleições no Distrito Federal. Após votar por volta das 9h, acompanhado da família, no Colégio In-Nova, no Sudoeste, Cappelli rejeitou os resultados das pesquisas eleitorais divulgadas às vésperas da votação e disse que prefere aguardar a decisão das urnas.

“Eu não acredito nessas pesquisas que têm saído. Eu confio na nossa campanha e vamos aguardar as 17 horas, porque eu aguardo até a população decidir”, afirmou. “Eu estou confiante que a gente vai ao segundo turno.”

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Ao Correio, Cappelli ressaltou o número de eleitores que ainda poderiam estar indecisos. “Ainda tem um número bastante expressivo de indecisos, então ainda tem muita coisa que pode acontecer”, afirmou. O candidato classificou a eleição como imprevisível e disse que caberia ao eleitor definir o resultado.

Na última pesquisa Quaest, divulgada no sábado (3/10), Cappelli aparecia com 2% dos votos válidos, enquanto Celina Leão (PP) liderava com 53% e Leandro Grass (PT) aparecia com 32%. O levantamento ouviu 2.652 eleitores entre 2 e 3 de outubro e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número DF-04089/2026.

Durante a entrevista coletiva após a votação, Cappelli também foi questionado sobre integrantes de seu partido que declararam apoio a outros candidatos. O candidato afirmou que situações semelhantes ocorreram em outras legendas e avaliou que os partidos brasileiros ainda são frágeis.

“Isso aconteceu em todos os partidos. Infelizmente, o Brasil tem partidos ainda frágeis, mas acho que a nossa democracia vai amadurecer”, disse.

O candidato destacou ainda o apoio que afirma ter recebido durante a campanha, principalmente nas ruas. Segundo Cappelli, o contato com os eleitores e a apresentação de propostas são motivos para manter a confiança no resultado.

“Eu contei com muito apoio da população nas ruas, nesse tempo todo de caminhada. Então, é isso que me dá muito ânimo, a gente ter feito uma campanha propositiva, apresentando ideias e mostrando as diferenças”, declarou.

Após votar, Cappelli afirmou que acompanharia a apuração em casa, ao lado de amigos e pessoas que participaram da campanha. As urnas serão encerradas às 17h, quando começa a apuração do primeiro turno.

Antes de deixar o local de votação, o candidato agradeceu o apoio recebido durante a campanha, especialmente de moradores de regiões mais pobres do DF. “Chego aqui muito feliz pelo carinho, pelo apoio que eu recebi nas ruas, principalmente das pessoas mais humildes do Distrito Federal. Agora é aguardar a decisão do povo. Viva a democracia!”, afirmou.