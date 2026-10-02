Em Brazlândia, Cappelli promete BRT, intervenção na saúde e benefício a motoristas

Em agenda de campanha realizada em Brazlândia, nesta sexta-feira (2/10), Ricardo Cappelli (PSB) apresentou propostas para as áreas de mobilidade urbana, saúde pública e geração de renda. Durante o evento, que contou com caminhada e uso de trio elétrico, o candidato ao Governo do Distrito Federal conversou com moradores para detalhar medidas voltadas aos gargalos históricos da região administrativa.

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Na área de mobilidade, o representante do PSB apontou a urgência de reestruturar o transporte coletivo para amenizar a rotina dos trabalhadores que dependem do sistema para chegar ao centro da capital. “As pessoas estão levando duas, três horas da porta de casa até a porta do trabalho. Nós vamos mudar isso com BRT e com ônibus expresso em faixa exclusiva da Rodoviária de Brazlândia até a Rodoviária do Plano Piloto.”, afirmou.

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Na saúde pública, o candidato criticou o ritmo de execução das obras no hospital da cidade e defendeu que o atendimento à população não depende apenas da construção de edifícios, mas prioritariamente da presença de equipes médicas especializadas. Ao citar o deficit no atendimento local e prometer uma gestão de impacto na rede assistencial da cidade, o postulante reforçou a abrangência das metas de sua plataforma eleitoral para todo o Distrito Federal.

“Não adianta a obra se não tem médico dentro. Não tem ortopedia aqui há 10 anos. Eu vou fazer uma intervenção na saúde aqui de Brazlândia e vou acabar com isso. No Distrito Federal inteiro, vou zerar a fila de consultas, exames e cirurgias com o programa Fila Zero”, declarou o concorrente.

Para impulsionar a geração de renda e apoiar trabalhadores autônomos, o postulante destacou medidas direcionadas a motoristas de aplicativo e entregadores de transporte individual. O candidato prometeu conceder a isenção de IPVA para a categoria, além de criar a plataforma "BORA DF", um aplicativo público que limitará a taxa cobrada dos trabalhadores a no máximo 10% do valor de cada corrida realizada.

A agenda em Brazlândia reforçou o foco da campanha em articular a expansão do transporte expresso, a recomposição do quadro de profissionais de saúde e medidas de desoneração econômica para os trabalhadores autônomos da capital.