Eleitores do DF votam de forma transparente e segura neste domingo (4)

Chegou o grande dia! Pontualmente às 8h deste domingo (4/10), é dada a largada para que os 2,25 milhões de eleitores do Distrito Federal depositem nas urnas os votos que vão ditar os rumos da capital e do Brasil pelos próximos quatro anos. A estrutura está totalmente pronta para garantir um pleito transparente, seguro e confiável. A tarde de sábado (3) foi marcada por protocolos de auditabilidade e segurança dos dados protagonizados pela Justiça Eleitoral e Câmara Legislativa.

A garantia de que o DF — e o país — têm um processo isento foi comprovada com a liberação do relatório "zerésima" do Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT) pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). "A importância é demonstrar e dar transparência de que o sistema não recebeu nenhum voto. Ele é acessado com usuário e senha por computador e só começará a receber dados das urnas a partir das 17h de domingo. Com isso, comprovamos o 'zero'", ressaltou Andrey Bernardes, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE-DF.

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Esse passo dá sequência às etapas de fiscalização iniciadas em setembro com a lacração dos programas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, a transparência será reforçada diretamente nos locais de votação: no domingo, a própria urna imprime sua zerésima às 7h. Encerrada a coleta de votos às 17h, os boletins criptografados são transmitidos e o SISTOT passa a processar os dados em tempo real, atualizando os aplicativos oficiais do TSE.

Complementando os mecanismos de auditabilidade, a Justiça Eleitoral concluiu a seleção de 23 urnas eletrônicas que serão auditadas durante o pleito, após audiência pública realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), ontem, com a participação de magistrados, procuradores, representantes de partidos e observadores nacionais e internacionais.

As máquinas foram retiradas das seções (substituídas por urnas de contingência) e passarão por uma votação simulada com cédulas físicas em ambiente controlado. Serão checadas diretamente nas seções por técnicos para comprovar a integridade dos lacres e a assinatura digital dos programas autorizados pelo TSE. Todo o processo será transmitido ao vivo pelos canais no YouTube do TRE-DF e da TV Câmara Distrital.

Transparência

O presidente do TRE-DF, desembargador Ângelo Passarelli, reforçou que a população pode confiar plenamente no sistema eletrônico. "Os partidos políticos têm confiança no nosso trabalho e nas urnas eletrônicas. Enquanto tenho somente cinco meses na presidência do TRE, temos colaboradores que exercem a mesma função há mais de 20 anos. Eles estão afinados e aptos a desempenhar esse trabalho a contento em 2026."

Do mesmo modo, o juiz João Marcos Guimarães, presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do DF, e o desembargador João Egmont, corregedor do TRE-DF, enfatizaram que a combinação dos testes elimina qualquer dúvida quanto à correspondência exata entre o voto digitado pelo eleitor e o resultado impresso final.

"Nas urnas, será processada uma votação em ambiente controlado para aferir se os votos nela inseridos batem com o Boletim de Urna ao final impresso, de modo a afastar qualquer crítica ou desconfiança do nosso processo eleitoral", afirmou Guimarães. "Paralelamente, será realizado o teste de autenticidade dos sistemas eleitorais, que verifica se os programas instalados nas urnas são exatamente aqueles desenvolvidos, assinados digitalmente e lacrados pelo TSE. Trata-se de mais uma camada de verificação que reforça a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico de votação", completou Egmont.

Segurança

Com o foco na segurança dos eleitores e na garantia do livre exercício do voto, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), em conjunto com o TRE-DF, montou uma operação integrada de segurança para o primeiro turno das eleições.

A Polícia Militar do DF (PMDF) será responsável pelo policiamento ostensivo nos acessos e áreas externas dos locais de votação. A Polícia Civil (PCDF) fará as ocorrências de sua atribuição, enquanto o Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuará na prevenção e resposta a eventuais emergências. A Polícia Federal (PF) ficará encarregada dos procedimentos relacionados aos crimes eleitorais.

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A operação conta com uma estrutura de inteligência e compartilhamento de informações em funcionamento desde 5 de agosto e reúne representantes de 22 órgãos.

O monitoramento será realizado por meio da integração de câmeras, radares, sensores e outras fontes de informação. A estrutura também contará com drones, leitura de placas e identificação facial, além dos dados sobre ocorrências registradas pelas forças de segurança.

O que é o quociente eleitoral

O quociente eleitoral (QE) é o número de votos que serve como referência para a distribuição inicial das vagas nas eleições proporcionais — deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. Primeiro, somam-se todos os votos válidos, que incluem os votos dados diretamente aos candidatos e às legendas, excluindo brancos e nulos. Esse total é dividido pelo número de cadeiras em disputa. Se houver, por exemplo, 100 mil votos válidos para 10 vagas, o quociente eleitoral será de 10 mil votos. Isso significa que, na primeira etapa da distribuição, cada conjunto de 10 mil votos obtidos por um partido ou federação corresponde, em princípio, a uma cadeira.



Depois é calculado o quociente partidário, que determina quantas vagas cada partido ou federação conquista. Para isso, somam-se todos os votos recebidos pela legenda — tanto os votos em seus candidatos quanto os votos dados diretamente ao partido — e divide-se esse total pelo quociente eleitoral, desprezando-se a parte decimal. Assim, se o QE for de 10 mil e um partido receber 25 mil votos, terá inicialmente duas cadeiras. Essas vagas ficam com os candidatos mais votados da legenda que cumprirem a exigência mínima de votação individual. As cadeiras que não forem preenchidas nessa primeira divisão são posteriormente distribuídas pelo sistema das sobras, mediante o cálculo das médias.

Serviços

Trânsito e transporte

Interdição na Esplanada: a Praça dos Três Poderes estará isolada, com bloqueio na altura da Avenida José Sarney durante o período de votação.

Fiscalização: o Detran-DF estará de plantão monitorando os acessos aos locais de votação nas áreas urbana e rural.

Vai de graça: o transporte público coletivo será gratuito durante todo o domingo.

Ônibus: circularão com tabela de dia útil. (Exceção: linhas da Esplanada, SIA e SAAN, que seguem a programação de domingo).

Metrô: funcionará em horário ampliado, das 6h às 21h30.

Comércio

Lojas e shoppings: funcionam normalmente nos horários habituais de domingo, a critério de cada empresa, segundo a Fecomércio-DF.

Direito do trabalhador: as empresas devem liberar os funcionários com tempo suficiente para votarem.

Previsão do tempo e cuidados

Alerta : tempo instável com pancadas de chuva forte, trovoadas e ventos de até 60 km/h. Os termômetros devem variar de 18°C a 28°C e a umidade deve ficar entre 40% e 80%.

Para receber os avisos meteorológicos da Defesa Civil, envie o seu CEP por SMS para o número 40199.

Raio-x das eleições no DF

Eleitores aptos: 2.253.132

Horário de votação: das 8h às 17h

Vagas em disputa no DF: 35, sendo uma para governador(a), duas para senadores(as), oito para deputados(as) federais e 24 para deputados(as) distritais

Candidaturas deferidas: 668

Governo do Distrito Federal: 10 candidatos(as)

Câmara Legislativa do Distrito Federal: 433 candidatos(as)

Câmara dos Deputados: 172 candidatos(as)

Senado Federal: 13 candidatos(as)

Estrutura de votação

6.969 urnas em 614 locais de votação, distribuídas em 19 zonas eleitorais.



