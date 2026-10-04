Gerações de eleitores do Gama exibem contraste de expectativas

Jovens citam otimismo, enquanto mais velhos se dizem desacreditados quanto ao voto, mas não deixam de exercê-lo - (crédito: João Pedro Alves/CB/DA Press)

Por João Pedro Alves



João Victor Souza resume o voto dele em uma palavra: esperança. O estudante de 19 anos diz ter estudado os planos dos candidatos para participar pela primeira vez do processo eleitoral. "Acredito que posso contribuir nos próximos anos. Foi bastante legal."

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Por outro lado, Gercina César Rodrigues, de 59 anos, afirma que nunca esteve tão desmotivada. A dona de casa foi uma das primeiras a chegar no Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama, para trabalhar como mesária, mas teve que abandonar o posto por problemas de saúde. "Sou desacreditada de político. Eles não cumprem a palavra", desabafa. "Ninguém é obrigado a prometer, mas quando promete tem a obrigação de cumprir."

Logo atrás dela na fila estava Rosilda Gercina, de 71 anos. A moradora do Gama chegou cedo e acredita que o voto é instrumento importante. A motivação para chegar cedo é o desejo permanente de ver melhorias em áreas como saúde e segurança. "Se cada idoso achar que não deve votar, porque não é mais obrigação, é um passo para trás", disse a dona de casa que realizou cirurgia de catarata recentemente e faz questão de participar do processo eleitoral.

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As jovens Isabela Fernandes Maciel, de 16 anos, e Bruna Victória Oliveira, de 18, estão em diferentes espectros políticos, como se observa nas camisetas escolhidas. As duas, no entanto, compartilham a opinião de que o voto é uma forma de ter voz na sociedade. Jornais televisivos, sites de notícia e também as redes sociais ajudaram no processo decisório. "Prefiro me informar pela televisão, com a minha família. Espero que dê tudo certo porque a gente precisa ter um país melhor", comenta Isabela. "Acompanhei as movimentações nas redes sociais, vi muitos vídeos, muitos famosos apoiando o meu candidato. Meu pensamento é de um Brasil melhor", aponta Bruna.

Aos 81 anos, o professor Pedro José Guimarães disse que vai votar enquanto houver vida. "Não morri, sou gente ainda, por isso venho", diz, bem-humorado. "Torço para o bem do Brasil sempre", completa.

Foram menos de cinco minutos para que o agente social Herbert Luiz do Nascimento, 69, pudesse deixar o colégio eleitoral. Ele foi o primeiro a deixar o Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama e disse que a defesa da democracia foi o principal fator na escolha dos representantes. "Temos esse direito e não podemos perdê-lo". Vilauba Oliveira, da mesma idade, diz que deve ser a última vez que vota. "Estou um pouco cansada."